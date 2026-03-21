リクスタは3月18日、「2026年男女別 春にまつわる名前ランキングベスト15」を発表した。同ランキングは、「無料 赤ちゃん名づけ」アプリと「無料 赤ちゃん名づけ(Web)」において、春にまつわる名前で検索し、アクセス数の多かった順に抽出したもの。集計期間は2025年3月1日～2026年2月28日。

「2026年男女別 春にまつわる名前」男の子のランキングでは、6年連続で「陽翔(はると)」くんが1位に輝いた。続く2位には、昨年6位の「朝陽(あさひ)」くんがランクアップ。以下、3位に「世悟(せいご)」くん、4位に「新(あらた)」くんが初ランクインした。

ユーザーからの投稿をみると、「自らの意思を持ち、新たな道を切り開いていけるように」という由来が多く寄せられた他、14位「叶芽(かなめ)」くんには「言葉をもって調和をなし、初春に芽吹く若葉のように強くたくさんの花を咲かせるような満ちた人生を送ってほしい」という、ポジティブなスタートを願う投稿も見受けられた。

女の子のランキングでは、「心桜(こころ)」ちゃんが一昨年の首位から返り咲き。続く2位が「翠(みどり)」ちゃんで、「純粋な子になって欲しい」という願いが込められているよう。3位には、昨年13位の「心陽(こはる)」ちゃんがジャンプアップ。以下、4位「彩葉(いろは)」ちゃん、5位「陽菜(はるな)」ちゃんと続き、ベスト15のうち8件(約53%)が新規ランクインした。ユーザーの投稿では、外国でも通用するように想定し、日本の春を象徴する花「桜」を起用したという投稿が目立った。

また、「桜」のほかにも、男の子では「陽」が7件(約46%)ランクインするなど、太陽に関する漢字が人気の傾向に。女の子では植物にまつわる文字が使用されている名前の人気が高く、「桜」「陽」「菜」「葉」の4つの漢字が各3件(約20%)でトップとなった。