ベビーカレンダーは2026年5月21日、2026年4月生まれベビーの名付けトレンドを発表した。調査は2026年4月1日～25日、同社が運営する「ファーストプレゼント」「おぎゃー写真館」「ベビーカレンダー全員プレゼント」のサービス利用者7,496人(男の子:3,816件/女の子:3,680件)を対象に集計された。

4月生まれベビーの名付けトレンド

4月生まれの女の子の名前ランキング

2026年4月生まれの女の子の名前ランキングでは、1位「彩葉(いろは)」、同率2位「陽葵(ひまり)」・「美桜(みお)」、同率4位「心陽(こはる)」・「心春(こはる)」という結果に。春の花々やあたたかな日差し、新緑の彩りを感じさせる名前が上位に並んだ。

なかでも、1位の「彩葉」は、3月の22位から大きくランクアップし、4月は首位を獲得した。

女の子のよみランキング

2026年4月生まれの女の子のよみランキングTOP5は、1位「こはる」、2位「みお」、3位「いろは」、4位「さくら」、5位「えま」という結果に。

春の訪れや華やかさを感じさせる名前のよみ「さくら」は3月の月間よみランキング16位から、4月は4位へと大きくランクアップ。実際の名付けでは、「さくら」・「桜」・「咲良」が人気となっており、4月らしい季節感をまっすぐに感じさせる名前として支持を集めたことがうかがえる。

春生まれの名付けでは、毎年「はる」を含むよみの「はるネーム」が人気となる傾向に。2026年4月も、1位「こはる」のほか、19位「はる」、53位「はるか」などの「はるネーム」がランクアップした。

女の子の漢字ランキング

2026年4月生まれの女の子の名前に使われた漢字ランキングTOP5は、1位「桜」、2位「花」、3位「心」、4位「陽」、5位「乃」という結果に。春を代表する花や、あたたかな日差し、人とのつながりを感じさせる漢字が上位に並んだ。1位の「桜」は、3月の月間漢字ランキング10位から、4月は首位へと大きくランクアップ。

また、「花」は通年で人気があるが、特に春生まれの赤ちゃんに人気が高まる傾向がある。3月の月間漢字ランキング5位から、4月は2位へとさらにランクアップした。実際の名付けでは、18位「六花(りっか)」、50位「風花(ふうか)」、同率68位「和花(わか)」・「穂乃花(ほのか)」・「咲花(さな)」・「菜花(なのか)」、同率88位「瑠花(るか)」・「花音(かのん)」・「花(はな)」などが用いられている。

さらに、季節そのものを表す「春」も、3月の月間漢字ランキング47位から4月は29位へと大きく順位を上げた。

4月生まれの男の子の名前ランキング

2026年4月生まれの男の子の名前ランキングは、1位「湊(みなと)」、同率2位「蓮(れん)」・「朔(さく)」、同率4位「陽翔(はると)」・「蒼空(そら)」となった。

なかでも、1位の「湊」は3月の月間ランキング8位から7ランクアップして、4月は首位を獲得した。「湊」は水が集まる場所を意味し、人が自然と集まるような広がりや、さわやかで清らかな印象を持つ名前。新生活が始まる4月、明るい未来や人とのつながりを感じさせる名前として人気を集めたことがうかがえる。

また、女の子同様、男の子でも「桜」を連想させる名前「サクラネーム」が人気となった。さらに、近年は男の子の名付けで、日の当たる丘や太陽を意味する「陽」を用いた名前がトレンドになっている。2026年4月生まれの男の子でも、4位「陽翔（はると）」、6位「朝陽（あさひ）」、13位「陽向（ひなた）」、15位「陽（はる）」、29位「悠陽（はるひ）」、同率33位「陽奏（ひなた）」・「春陽（はるひ）」、同率43位「陽斗（はると）」・「陽大（ひなた）」・「陽音（はると）」などが4月の名前ランキングTOP50にランクインした。

男の子のよみランキング

2026年4月生まれの男の子のよみランキングTOP5は、1位「はると」、2位「はる」、3位「みなと」、4位「さく」、5位「りく」という結果に。

「はる」を含む「はるネーム」が特に人気を集めた。月間よみランキングでは、1位「はると」、2位「はる」、10位「はるき」、16位「はるひ」、29位「はるま」などがTOP50にランクインしている。「はると」は、2018年から2025年の8年間連続で年間名前ランキング1位を獲得している。

男の子の漢字ランキング

2026年4月生まれの男の子の名前に使われた漢字ランキングTOP5は、1位「陽」、2位「翔」、3位「斗」、4位「大」、5位「桜」となった。5位にランクインした「桜」は、3月の月間漢字ランキング25位から、4月は5位へと大きくランクアップ。

1位の「陽」は、3月の月間漢字ランキング3位から、4月は首位を獲得した。また、願いが叶う・夢を実現するという前向きなイメージを持つ「叶」という漢字も、3月の月間漢字ランキング28位から、4月は20位へとランクアップ。実際の名付けでは、「琉叶（るか）」・「湊叶（みなと）」・「叶多（かなた）」・「悠叶（はると）」などさまざまな読み方で名付けられていた。

また、季節そのものを表す「春」も、3月の月間漢字ランキング54位から、4月は30位へと大きくランクアップした。