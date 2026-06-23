【6月23日更新! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!

2026年6月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!

6月23日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、人気店監修のこだわりスイーツなど、気になる品が多数ラインナップしています。

ローソン2026年6月の新商品スイーツまとめ

いま食べたい!

これからの季節にぴったりな, 食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「盛りすぎ! どらもっち あんこ&ホイップ」(214円)

「盛りすぎ! どらもっち あんこ&ホイップ」(214円)

価格 : 214円

エネルギー : 394kcal

※沖縄地域は6/23(火)発売とのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

お値段そのままであんことクリームが51%も増量した、ボリューム満点な「盛りすぎ! どらもっち あんこ&ホイップ」が登場です。歯切れのよいもちっとした生地に、ミルク感のあるクリーミーなホイップと小豆本来の美味しさを贅沢にとじこめた商品とのこと。

「どらもっち ティラミス」(257円)

価格 : 257円

エネルギー : 255kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

人気のどらもっちシリーズから、贅沢なティラミス味が登場です。もちっとした独特の食感が楽しい生地に、北海道産マスカルポーネをブレンドした濃厚なチーズクリームと、ほろ苦いコーヒーペーストを合わせたこだわり2層仕立てのどらもっちです。

「塩豆大福仕立てのもち食感ロール」(408円)

価格 : 408円

エネルギー : 564kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

和洋折衷の美味しさを一度に楽しめる「塩豆大福仕立てのもち食感ロール」が登場。求肥生地、ふんわりとしたホイップ、上品な甘さの粒あん、そしてほどよい塩気の塩豆を使用し、大人気の塩豆大福をイメージしたもち食感ロールです。

「ふわしゅわチーズスフレ」(203円)

価格 : 203円

エネルギー : 115kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

口どけの良さにこだわった「ふわしゅわチーズスフレ」が登場です。ふわしゅわ食感の本格的なチーズスフレと、なめらかなクリームが一緒に食べられる便利なワンハンドスイーツです。

「盛りすぎ! くちどけショコラクレープ」(265円)

価格 : 265円

エネルギー : 438kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

クリームの量が通常品と比べて51%も増量した「盛りすぎ! くちどけショコラクレープ」が登場! ココア風味のほろ苦いクレープ生地で、濃厚なチョコソースとたっぷりのチョコホイップを贅沢に包み込んだクレープになります。

まとめ

6月23日以降に購入できる新商品は、「盛りすぎ! どらもっち あんこ&ホイップ」や「どらもっち ティラミス」、「盛りすぎ! くちどけショコラクレープ」など、さまざまな商品がラインナップ。 気になる商品があれば、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか? ※画像は公式ホームページより引用