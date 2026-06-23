FEATHERAQUA JAPANは6月18日、髪を整えながら乾かすという発想から生まれた新しいヘアドライヤー「モイストフロー ヘアドライヤー」を発売した。

モイストフロー ヘアドライヤー

同製品はサロン品質のヘアケア性能を取り入れながら、毎日使いやすい価格帯と実用性を両立したプレミアムライン「AQUA PRO」の第一弾モデル。

低温設計、温冷自動切替、大風量速乾を組み合わせた独自のヘアドライ設計思想「Moist Flow」を採用している。髪への熱ダメージを抑えるため、10秒ごとに温風と冷風を自動で切り替えて髪表面を整える「クール&ホット サイクルモード」や、あえて低温をキープして熱ダメージを抑える「スマートヘアケアモード」を搭載した。静電気を低減して髪の広がりを抑えるマイナスイオン機能も備えている。

毎分100,000回転の高速ブラシレスモーターによる大風量エアストリーム速乾システムを搭載しており、水分を保ちながら素早く乾かす。パワフルな風量でありながら最大67dBの静音設計を実現し、夜間や早朝の使用にも配慮した。

折りたたみに対応した軽量コンパクト設計も特徴。そのほか、吸込口から逆方向に風を送り出すことで内部のホコリを除去し、清潔さと耐久性向上をサポートする「セルフクリーンエア構造」も搭載している。

価格はオープン。