ギフトを選ぶとき、贈る相手の趣味に合わせたギフトはもはや鉄板。鉄板の中でも、"痒いところに手が届く"相手への気遣いができるかが、大人としての格をまた一段上げてくれる。

この連載では、港区OLの筆者が「大人が選ぶべき、本命ギフト」をセレクト。実際にアイテムを試し、ブランド担当者の声も交えて、本命ギフトとしてふさわしいか検証していく。

今回取り上げるのは、Dreame Technology(ドリーミー・テクノロジー)から発売された軽量ドライヤー。ロボット掃除機のイメージが強いDreame(ドリーミー)だが、その性能はいかがだろうか。旅先で実際に使用し検証してみた。

手のひらサイズの速乾ドライヤー

今回紹介するのは、ロボット掃除機でも有名なDreame Technology(ドリーミー・テクノロジー)から発売されたDreame(ドリーミー)のヘアドライヤー「Pocket Uni」。

わずか330gと軽量ながら、強力な風で髪を乾かすので熱ダメージを最小限に抑えながら、短時間で乾かすことができる。

同社によれば、3億個/cm³の高濃度なマイナスイオンが髪のキューティクルを密閉してうるおいを保ち、スムーズで輝く、まとまりのある髪に仕上げてくれるとのこと。特に乾燥した季節や環境では静電気の防止にもなり、髪質を美しく保ってくれるという。

Dreame Technology(ドリーミー・テクノロジー)のヘアドライヤー「Pocket Uni」29,800円

近年、各メーカーの技術進化により軽量かつ大風量のドライヤーは珍しくないが、このドライヤーのサイズ感が筆者の推しポイントだ。

スーツケースにも収納しやすいサイズ感

持ち運びしやすく、海外対応も

出張や旅行の際、ホテルに備え付けのドライヤーの風量に悩まされ毎回自宅から持参して荷物になっていたこともあり、折りたたみ可能で収納ケースに収まる点がよかった。

カール用ノズルとストレートヘアにもできるノズルが付属しているため、コテやアイロンも持っていく必要はないが、普段コテでつくっているようなカールをつくるのに若干苦戦したので、自宅で何度か練習してから持参するのが良いと思った。

旅行好きな方への気遣いギフトに

今回試したアイテムは、出張や旅行機会の多い方へのへのギフトにもおすすめ。 旅先でのちょっとした不満を解決してくれるギフトは、贈る相手への気遣いも一緒に伝わるはず。