AOKIが展開する「ORIHICA」は、ビジネスとスポーツを融合させたビジカジウェア「BIZSPO」から、夏向けの新作アイテムを全店およびオンラインショップで発売した。

同シリーズはオン・オフやスポーツシーンまでシームレスに着用できるハイブリッドな設計が特徴で、抜群のストレッチ性と高い汎用性を備えている。今季は厳しい暑さを快適かつアクティブに過ごすため、ボトムスからインナーまで幅広い用途に対応するラインナップを拡充した。

「スラックス」(8,789円)と「ハーフパンツ」(8,789円)は上質な日本製のニット生地を使用した抜群のストレッチ性と、脇シャーリング仕様によるストレスフリーなウエスト周り設計で、窮屈感のない快適な着心地を実現した。今季はUVカット機能を搭載している。

スラックスはシーンに合わせて選びやすいようカラーバリエーションを拡充した。ハーフパンツは、ワンプリーツ入りの綺麗なシルエットで上品に仕上げており、カジュアルからスポーツ、ビジネスまでマッチする。

インナーアイテムも豊富に展開する。「半袖ニットTシャツ」(5,489円)、「ベアスムース プルオーバーポロシャツ」(5,489円)、「プレーティング 半袖ニットTシャツ・ポロシャツ」(5,489円)、「メッシュ プルオーバーポロシャツ」(5,489円)、「ハーフジップ プルオーバーポロシャツ」(6,589円)、「ワッフル 半袖Tシャツ」(4,389円)、「キシリトール 半袖Tシャツ」(4,389円)などを販売。接触冷感生地にキシリトール冷感プリントを施して着用時の涼しさを高めたTシャツや、熱や湿気を逃して蒸れを軽減するアイレット仕様のニットTシャツのほか、汗ばむ季節に嬉しい消臭機能を備えたインナーなどをラインナップした。

「プレーティング 半袖ニットTシャツ・ポロシャツ」「メッシュ プルオーバーポロシャツ」「キシリトール 半袖Tシャツ」は、順次発売開始。