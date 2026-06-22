JTBパブリッシングは、月刊誌「JTB時刻表」の電子書籍版を6月19日から販売開始すると発表した。2026年4月号で創刊101年目に入った「JTB時刻表」をスマートフォンやタブレット端末などで閲覧できるようにする。

「JTB時刻表」は日本全国の鉄道・バス・航空・船の時刻を1冊に収録する月刊誌。電子書籍版は紙版と同様、巻頭カラー、索引地図、特集、時刻、JR営業案内の順に構成し、時刻表を読む体験をそのまま提供するとしている。旅先でも端末があれば閲覧でき、すべてのページを拡大できるため、細かい駅名や時刻の数字も確認しやすくなる。

購入後は端末にダウンロードして保管できるため、場所を取らずに複数号の保存も可能。乗換検索サイトにはない巻頭特集記事や臨時列車の情報など、月刊誌ならではのコンテンツも電子書籍版で楽しめる。LINEで展開する「JTB時刻表ファン倶楽部」の定期クエスト「時刻表コレクション」も電子書籍版から読み込める。

電子書籍版の定価は1,500円。6月19日に2026年7月号を発売しており、今後も毎月20～25日頃の発売を予定している。「Amazon Kindle」ほか一部電子書籍ストアで販売する。