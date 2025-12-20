JTBパブリッシングは、時刻表を題材にした間違い探し本『懐かしい時刻表で間違い探し! 1978年10月号』(A4判、1,650円)を発売した。国鉄時代の歴史的大改正として知られる1978(昭和53)年10月ダイヤ改正、通称「ごお・さん・とお」の時刻表を再現し、その中にあえて「間違い」を仕込んだ構成が特徴となる。

『懐かしい時刻表で間違い探し！1978年10月号』常磐線のページ。上半分が正しい時刻表で、下半分に誤りが1カ所ある

『懐かしい時刻表で間違い探し! 1978年10月号』は、数字や記号が密集する時刻表特有の誌面構成をそのまま生かし、特急運転系統図、索引地図、時刻、きっぷ、営業案内など当時の流れに沿って掲載。ただし、初級から上級まで幅広い難易度の「間違い」を随所に隠しており、鉄道ファンならではの知識と観察眼が試されるしかけを盛り込んでいる。

各ページに当時のダイヤ改正の背景と鉄道事情に関する解説、豆知識も掲載し、読み物としての楽しさも充実させた。回答ページでは、誤りの箇所を示すだけでなく、鉄道ファンの視点で掘り下げた解説も収録している。

本の使い方を解説するページ

回答ページには誤りの箇所だけでなく解説も収録

『懐かしい時刻表で間違い探し！1978年10月号』表紙

自らを「時刻表鉄」と称する石原良純さんは、同書の発売に「時刻表をながめれば、走る列車、車窓の風景、見知らぬ駅の佇まいが目の前に浮かんでくる。時刻表は安全、定時運行の要。間違いを解き明かしてやろうじゃないか!!」とコメントを寄せている。