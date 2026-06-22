クリーク･アンド･リバー社が運営する日本最大級のクリエイティブ開発スタジオ「C&R Creative Studios」の漫画・小説制作部門である「漫画LABO」は、新作コミック『伯爵様、どうか私を雇ってください！～婚約者を奪った姉を祝福するなんて無理です～』の先行配信を電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」にてスタートした。

■『伯爵様、どうか私を雇ってください！ ～婚約者を奪った姉を祝福するなんて無理です～』

作画：冬野由乃／ 原作：別所燈

配信元：インカローズコミックス（C&R社）

男爵令嬢リズは、幼い頃から家族にないがしろにされてきた。

両親は身体の弱い姉・マゴットばかりをかわいがり、姉は何かにつけてリズに辛くあたってくる。そんなリズの希望は、初恋の相手である婚約者・エリックと結婚することだった。

ところが、家族から突然、姉・マゴットとエリックが婚約をすると伝えられる。しかも、エリックはもともとマゴットとつき合っており、それをリズが横から奪ったのだという濡れ衣まで着せられてしまう。

家族全員から悪者にされたリズは、姉を祝福できないなら出ていけと、実家を叩きだされる。

恋も家を失ったリズは、家庭教師として遠く離れた地に赴く。 そこで出会った謎の男の正体とは──！？