西武が2点差でオリックスに勝利

先発投手：西武は渡邉 勇太朗が6回3失点の好投（6安打1奪三振）、オリックスの九里 亜蓮は6回5失点で敗戦投手 得点経過： 4回表：西武が5点を追加 5回裏：オリックスが3点を追加 注目選手：オリックスの杉澤 龍が1本塁打、2打点の活躍、西武の渡部 聖弥が1本塁打、3打点の活躍。

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