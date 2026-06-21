阪神、3回に2点先制でリード

阪神は3回表、大山、髙寺のタイムリーで2点を奪い先制した。ＤｅＮＡは得点を挙げられず、両チーム0得点で試合は中盤へ向かう。阪神が2点リードで序盤を終えた。

【スタメン】

ＤｅＮＡ: 1(左)勝又 2(二)牧 3(一)佐野 4(三)宮﨑 5(右)度会 6(中)蝦名 7(捕)松尾 8(遊)宮下 9(投)尾形

阪神: 1(左)福島 2(二)中野 3(右)森下 4(三)佐藤 5(一)大山 6(中)髙寺 7(捕)伏見 8(遊)熊谷 9(投)髙橋

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