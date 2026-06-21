ロッテ、楽天を4-2でリード

楽天は1回に先制を許すが、山口航輝の3打点、佐藤都志也の1打点で逆転。2回に楽天が1点を返し追い上げるも、3回にロッテが追加点を奪い4-2。楽天はC.マッカスカーが1打点を挙げたものの、ロッテが2点リードで後半へ折り返す。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 65 35 29 1 .547 -
1 巨人 66 35 29 2 .547 -
3 ヤクルト 66 35 30 1 .538 0
4 DeNA 65 26 37 2 .413 8
5 広島 64 24 37 3 .393 9
6 中日 66 23 42 1 .354 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 68 42 24 2 .636 -
2 ソフトバンク 65 38 27 0 .585 3
3 オリックス 66 36 29 1 .554 5
4 日本ハム 69 38 31 0 .551 5
5 ロッテ 65 32 31 2 .508 8
6 楽天 65 23 41 1 .359 18