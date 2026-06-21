阪神、3回に2点先制しリード

3回表、阪神は相手投手の制球難などもあり、大山悠輔のタイムリーと髙寺望夢の打点で一挙2得点。その後は両チームとも追加点なく、6回を終えて阪神が2対0でリードしている。

【スタメン】

ＤｅＮＡ: 1(左)勝又　温史 2(二)牧　秀悟 3(一)佐野　恵太 4(三)宮﨑　敏郎 5(右)度会　隆輝 6(中)蝦名　達夫 7(捕)松尾　汐恩 8(遊)宮下　朝陽 9(投)尾形　崇斗

阪神: 1(左)福島　圭音 2(二)中野　拓夢 3(右)森下　翔太 4(三)佐藤　輝明 5(一)大山　悠輔 6(中)髙寺　望夢 7(捕)伏見　寅威 8(遊)熊谷　敬宥 9(投)髙橋　遥人

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 65 35 29 1 .547 -
1 巨人 66 35 29 2 .547 -
3 ヤクルト 66 35 30 1 .538 0
4 DeNA 65 26 37 2 .413 8
5 広島 64 24 37 3 .393 9
6 中日 66 23 42 1 .354 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 68 42 24 2 .636 -
2 ソフトバンク 65 38 27 0 .585 3
3 オリックス 66 36 29 1 .554 5
4 日本ハム 69 38 31 0 .551 5
5 ロッテ 65 32 31 2 .508 8
6 楽天 65 23 41 1 .359 18