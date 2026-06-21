阪神、3回に2点先制しリード
3回表、阪神は相手投手の制球難などもあり、大山悠輔のタイムリーと髙寺望夢の打点で一挙2得点。その後は両チームとも追加点なく、6回を終えて阪神が2対0でリードしている。
【スタメン】
ＤｅＮＡ: 1(左)勝又 温史 2(二)牧 秀悟 3(一)佐野 恵太 4(三)宮﨑 敏郎 5(右)度会 隆輝 6(中)蝦名 達夫 7(捕)松尾 汐恩 8(遊)宮下 朝陽 9(投)尾形 崇斗
阪神: 1(左)福島 圭音 2(二)中野 拓夢 3(右)森下 翔太 4(三)佐藤 輝明 5(一)大山 悠輔 6(中)髙寺 望夢 7(捕)伏見 寅威 8(遊)熊谷 敬宥 9(投)髙橋 遥人
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「阪神タイガース」のニュースまとめ
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|65
|35
|29
|1
|.547
|-
|1
|巨人
|66
|35
|29
|2
|.547
|-
|3
|ヤクルト
|66
|35
|30
|1
|.538
|0
|4
|DeNA
|65
|26
|37
|2
|.413
|8
|5
|広島
|64
|24
|37
|3
|.393
|9
|6
|中日
|66
|23
|42
|1
|.354
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|68
|42
|24
|2
|.636
|-
|2
|ソフトバンク
|65
|38
|27
|0
|.585
|3
|3
|オリックス
|66
|36
|29
|1
|.554
|5
|4
|日本ハム
|69
|38
|31
|0
|.551
|5
|5
|ロッテ
|65
|32
|31
|2
|.508
|8
|6
|楽天
|65
|23
|41
|1
|.359
|18