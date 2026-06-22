楽天 vs 西武の試合開始前情報

  • 対戦カード：楽天 vs 西武
  • 開催球場：東京ドーム
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 西武0勝-楽天5勝（5/10 西武1-6楽天 (楽天)、5/9 西武2-6楽天 (楽天)、5/8 西武2-4楽天 (楽天)、4/26 楽天3-0西武 (楽天)、4/25 楽天9-7西武 (楽天)）

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 66 36 29 1 .554 -
2 巨人 67 35 30 2 .538 1
3 ヤクルト 67 35 31 1 .530 1
4 DeNA 66 26 38 2 .406 9
5 広島 65 25 37 3 .403 9
6 中日 67 24 42 1 .364 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 69 43 24 2 .642 -
2 ソフトバンク 66 39 27 0 .591 3
3 オリックス 67 36 30 1 .545 6
4 日本ハム 70 38 32 0 .543 6
5 ロッテ 66 33 31 2 .516 8
6 楽天 66 23 42 1 .354 19