中日が巨人に逆転勝利

先発投手：中日は柳裕也が5回2/3回3失点の好投（8安打8奪三振）、巨人の井上温大は5回2/3回0失点 得点経過： 1回裏：巨人が1点を追加 4回裏：巨人が1点を追加 6回裏：巨人が1点を追加 注目選手：巨人の泉口友汰が1本塁打、2打点、3安打の活躍、中日の阿部寿樹が2打点の活躍、中日の岡林勇希が3安打、2得点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 65 35 29 1 .547 -
1 巨人 66 35 29 2 .547 -
3 ヤクルト 66 35 30 1 .538 0
4 DeNA 65 26 37 2 .413 8
5 広島 64 24 37 3 .393 9
6 中日 66 23 42 1 .354 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 68 42 24 2 .636 -
2 ソフトバンク 65 38 27 0 .585 3
3 オリックス 66 36 29 1 .554 5
4 日本ハム 69 38 31 0 .551 5
5 ロッテ 65 32 31 2 .508 8
6 楽天 65 23 41 1 .359 18