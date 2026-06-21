ロッテ、序盤で2点リード

楽天は1回に先制したが、ロッテは直後の裏に3点を奪い逆転。2回に楽天が1点を返したが、ロッテは3回裏にも1点を追加し、2点リードで序盤を終えた。ロッテは山口が3打点、佐藤が1打点と打線が繋がり、楽天はマッカスカーが1打点を挙げた。

【スタメン】

ロッテ: 1(二)小川 2(遊)友杉 3(右)西川 4(一)ソト 5(捕)佐藤 6(左)山口 7(三)安田 8(指)井上 9(中)愛斗 10(投)小島

楽天: 1(三)平良 2(中)辰己 3(右)佐藤 4(指)マッカスカー 5(一)浅村 6(遊)村林 7(左)小森 8(捕)石原 9(二)黒川 10(投)藤井

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 65 35 29 1 .547 -
1 巨人 66 35 29 2 .547 -
3 ヤクルト 66 35 30 1 .538 0
4 DeNA 65 26 37 2 .413 8
5 広島 64 24 37 3 .393 9
6 中日 66 23 42 1 .354 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 68 42 24 2 .636 -
2 ソフトバンク 65 38 27 0 .585 3
3 オリックス 66 36 29 1 .554 5
4 日本ハム 69 38 31 0 .551 5
5 ロッテ 65 32 31 2 .508 8
6 楽天 65 23 41 1 .359 18