ロッテ、序盤で2点リード
楽天は1回に先制したが、ロッテは直後の裏に3点を奪い逆転。2回に楽天が1点を返したが、ロッテは3回裏にも1点を追加し、2点リードで序盤を終えた。ロッテは山口が3打点、佐藤が1打点と打線が繋がり、楽天はマッカスカーが1打点を挙げた。
【スタメン】
ロッテ: 1(二)小川 2(遊)友杉 3(右)西川 4(一)ソト 5(捕)佐藤 6(左)山口 7(三)安田 8(指)井上 9(中)愛斗 10(投)小島
楽天: 1(三)平良 2(中)辰己 3(右)佐藤 4(指)マッカスカー 5(一)浅村 6(遊)村林 7(左)小森 8(捕)石原 9(二)黒川 10(投)藤井
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「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|65
|35
|29
|1
|.547
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|1
|巨人
|66
|35
|29
|2
|.547
|-
|3
|ヤクルト
|66
|35
|30
|1
|.538
|0
|4
|DeNA
|65
|26
|37
|2
|.413
|8
|5
|広島
|64
|24
|37
|3
|.393
|9
|6
|中日
|66
|23
|42
|1
|.354
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|68
|42
|24
|2
|.636
|-
|2
|ソフトバンク
|65
|38
|27
|0
|.585
|3
|3
|オリックス
|66
|36
|29
|1
|.554
|5
|4
|日本ハム
|69
|38
|31
|0
|.551
|5
|5
|ロッテ
|65
|32
|31
|2
|.508
|8
|6
|楽天
|65
|23
|41
|1
|.359
|18