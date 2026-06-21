







岡本和真 最新情報



トロント・ブルージェイズの岡本和真は20日（日本時間21日）、リグリー・フィールドで行われたシカゴ・カブス戦に「5番・三塁」でスタメン出場。同試合の8回に、決勝3点本塁打を放った。



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ブルージェイズは序盤からリードを許し、6回終了時点で0-5と苦しい試合を強いられた。



ブルージェイズが3-5と2点差で迎えた8回、2番アレハンドロ・カーク、3番ウラジーミル・ゲレーロJr．の連続適時打で、ブルージェイズは5-5の同点に追いつく。なおも1死一、二塁で、打席には5番の岡本が入った。











相手投手のジェーコブ・ウェブが投じたストレートを振り抜くと、高々と舞い上がった打球が左翼スタンドに着弾。球場が大歓声に包まれる今季16号勝ち越し3ランとなり、リードを奪ったブルージェイズが8-5で勝利した。



勝利したブルージェイズは今季成績を38勝39敗とし、ア・リーグ東地区3位につけている。



同試合で決勝3ランを放った岡本は、本塁打を含む3打数1安打3打点。今季成績は75試合出場で打率.229、16本塁打、45打点となっている。

























【動画】球場大歓声！岡本の16号決勝3ランがこちら



MLB Japanの公式Xより













💥 殊勲の決勝弾！

第16号勝ち越し3ランホームラン🔥



5対5の同点 8回表1死一、二塁の好機

4球目、真ん中付近の速球を捉えて

高々と舞った打球はレフトスタンドへ！！



👉 はこの回一挙5得点で逆転

岡本の1発が決勝弾となりました！

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【了】