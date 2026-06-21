巨人 vs 中日の試合開始前情報

  • 対戦カード：巨人 vs 中日
  • 開催球場：東京ドーム
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 中日3勝-巨人2勝（6/20 中日0-1巨人 (巨人)、6/19 中日3-2巨人 (中日)、5/10 巨人9-4中日 (巨人)、5/9 巨人2-4中日 (中日)、5/8 巨人2-9中日 (中日)）

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 65 35 29 1 .547 -
1 巨人 66 35 29 2 .547 -
3 ヤクルト 66 35 30 1 .538 0
4 DeNA 65 26 37 2 .413 8
5 広島 64 24 37 3 .393 9
6 中日 66 23 42 1 .354 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 68 42 24 2 .636 -
2 ソフトバンク 65 38 27 0 .585 3
3 オリックス 66 36 29 1 .554 5
4 日本ハム 69 38 31 0 .551 5
5 ロッテ 65 32 31 2 .508 8
6 楽天 65 23 41 1 .359 18