まちゃまちゃ、『エンタの神様』出演をきっかけにブレイク「出演者の中で誰よりも『神様』だと思ってる」

ABEMAのニュース番組『ABEMAエンタメ』の密着企画「NO MAKE」で、お笑い芸人・まちゃまちゃの“イマ”に独占密着した。

まちゃまちゃブレイクのきっかけは『エンタの神様』

番組では、東京・高円寺でスナックのママとして店を切り盛りするまちゃまちゃに密着。客との飾り気のないやりとりや、看板メニューの自家製ミートソースを振る舞いながら店を盛り上げる姿が映し出された。

そんなまちゃまちゃは、千葉県で美容室を営む両親のもとに生まれ、親の反対を押し切って芸人の道へ。しかし、なかなか芽が出ず、生活費のために借りた借金は300万円近くまで膨れ上がり、芸人を辞めようと思っていた矢先、日本テレビ系のバラエティー番組『エンタの神様』への出演をきっかけにブレイクを果たす。

当時について、まちゃまちゃは「やっと見返せるときが来た」と回顧。同番組の出演を機に地方営業の仕事も急増したといい、「借金も返せましたし、親も認めてくれたし、自分の行きたいところに行けるようになったし、家も借りられた」と生活が一変したことを明かした。

そんな『エンタの神様』に対して「出演者の中で誰よりも『神様』だと思ってる」と深い感謝を語った。

【編集部MEMO】

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