21日に放送される日本テレビ系トーク番組『おしゃれクリップ』(毎週日曜22:00～)に、亀梨和也が出演する。グループ解散や事務所独立から1年が経過した今、初めて明かす当時の胸中と、40歳を迎えてなお貫き続ける“アイドルとしての在り方”に迫る。

亀梨和也

中島裕翔が語る「唯一無二の亀梨像」

亀梨和也

まず、約20年前に共演し、プライベートでも交流のある中島裕翔がインタビュー出演。“アイドル亀梨”について「真似しようと思ってもできない」と評し、そのオリジナリティと確立されたかっこよさを絶賛する。

一方で当時は、周囲からは“KAT-TUNの真似をするな”と亀梨たちの美学を否定する声もあがっていたという。さらに中島は、“意外な一面”も明かし、知られざる人間味あふれる素顔にも触れる。

山下智久が明かす「ステージと素顔のギャップ」

ドラマ『野ブタ。をプロデュース』で共演し、ユニットとしても活動した山下智久もアンケートで登場。同学年でありながら「雲の上の存在だった」と振り返り、ライバルというよりも特別な存在だったと語る。

山下は、ステージ上の“亀梨和也”については圧倒的なカリスマ性を指摘。一方で、プライベートではユーモラスな一面を見せる“カズヤくん”とのギャップを明かす。これを受けた亀梨は「亀梨をやっている時の方が落ち着く」と発言。あえて“カッコつける”ことを選び続ける理由について、自身の内面に踏み込んだ言葉で語る。

グループ解散と独立…今だから語れる思い

亀梨和也

番組の大きな見どころとなるのが、グループ解散と独立に関する本音だ。

15歳から活動を共にしてきたグループで、度重なるメンバーの脱退や変化を経験してきた亀梨。人気絶頂の中で続いた環境の変化に対し、「個人の仕事をセーブすることも考えた」と当時の葛藤を振り返る。

しかし最終的には個人活動とグループ活動を両立し、「最後の最後までKAT-TUNをKAT-TUNらしく存在させることが使命だった」と語る。その言葉からは、アイドルとしての責任感と強い覚悟がにじむ。

解散から1年以上が経ち、独立という新たな道を歩む今だからこそ語れる“グループとしての答え”。人生をかけて導き出したその思いが、率直な言葉で明かされる。

俳優としても数々の代表作を持ちながら、“アイドル・亀梨和也”としての在り方を貫き続ける理由とは何か。番組では、その覚悟と哲学が余すところなく語られる。

亀梨の現在地と、これからの決意に迫るトークの全貌は、21日放送の『おしゃれクリップ』で届けられる。