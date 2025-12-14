俳優・歌手の山下智久が、15日(21:00～)に放送される日本テレビ系バラエティ番組『しゃべくり007』2時間SPに出演する。

来年、芸能生活30周年を迎える山下は、同番組初登場。「日本にいるの?」と、海外で活躍する山下にしゃべくりメンバーも興味津々だ。原田泰造と意外な「サウナ話」も繰り広げられる。

今回は、山下の青春の原点、出身地である千葉・船橋での思い出を深掘り。山下は「盛り上げたい」「地元を変えたい」と語り、同級生からも「山下は地元が好きすぎる」との証言が寄せられる。

そして学生時代から、夜中までレッスンや仕事に追われていた山下を、親身に支え続けた同級生との心温まるエピソードが続々登場。「青春の1ページなんです、僕のなかでは」と振り返る山下の“青春アミーゴ”な日々とは。

さらに、当時20歳の山下が亀梨和也や堀北真希さんと共演したドラマ『野ブタ。をプロデュース』の裏話も明かされる。

大ヒットしたドラマの主題歌「青春アミーゴ」でユニット・修二と彰を組んでいた亀梨との関係について、当時は「ライバル的な立ち位置な時代がちょっとあって…」と明かしつつ、「『野ブタ。』の撮影前に、集合して『お互いに嫌なところは話し合おう』って」「(今では)正月に必ず飲むくらい仲良い」という2人の思い出に、スタジオは大盛り上がり。懐かしの共演者もサプライズ登場する。

ほかにも、ムロツヨシが出演。「負けず嫌いですぐ泣く」「神社でファーストキス」「（横浜駅の）“CIALナカ”でバレンタインチョコをもらう」と、青春時代の微笑ましい思い出が次々と明かされる。

【編集部MEMO】

山下智久は、1985年4月9日生まれ、千葉県出身。2003年にNEWSのメンバーとしてCDデビュー。以降、俳優としても早くから頭角を現し、『ドラゴン桜』(05年)や『プロポーズ大作戦』(07年)、映画『クロサギ』など数々の作品で主演を務める。20年以降は海外での活動を本格化させ、『THE HEAD』で国際キャストの一員として出演。『今際の国のアリス』シリーズ、『神の雫/Drops of God』シリーズといった世界配信作品にも参加するなど、グローバルに活躍の場を広げている。

