田舎に住んでいた人が都会に遊びに来ると、思わぬカルチャーショックを受けることがあります。

今回は、人気漫画「#田舎あるある」から、田舎出身者が東京で目撃した不思議な光景に戸惑うエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

田舎あるあるクイズ「東京では日常なの!? "謎アイテム"を持つ人とは?」

初めて東京を訪れた田舎育ちの2人。人混みのなか街を歩いていると、思わず目を奪われる人物を見つけます。しかし、周囲の人は見向きもせず平然と通り過ぎている様子。

さて、2人が戸惑いを隠せなかった人はどんな人だったのでしょうか?

① 「コインを入れて」と書かれた帽子をもって静止する人

② とうもろこしを散歩させている人

③ 缶バッチで埋め尽くされたリュックを背負う人

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✅東京で見かけた"謎の人"、その正体はこちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

「慣れ」って怖い......?

自分にとっては驚くような光景でも、その土地で暮らしている人にとっては日常の一部ということがあります。

「自分だけが気になっているのかな?」と思う瞬間は、旅行先でも引っ越し先でも意外とあるもの。地域が変わると、当たり前の基準も少しずつ変わるのかもしれません。

▶なお、今回の答えは② とうもろこしを散歩させている人 でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!