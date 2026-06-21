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2026.06.21 13:30 明治神宮野球場
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1番 名原 典彦 空振り三振 3アウト
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9番 岡本 駿 ピッチャー送りバント 2アウト ランナー：2塁
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8番 勝田 成 空振り三振 1アウト
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7番 大盛 穂 ライトヒット ランナー：1塁
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3番 赤羽 由紘 空振り三振 3アウト
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2番 Ｄ・サンタナ サードゴロ 2アウト
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1番 長岡 秀樹 空振り三振 1アウト
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6番 石原 貴規 サードファウルフライ 3アウト
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5番 小園 海斗 デッドボール ランナー：1、2、3塁
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4番 Ｅ・モンテロ ファーストファウルフライ 2アウト
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3番 Ｓ・ファビアン フォアボール ランナー：1、2塁
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2番 菊池 涼介 レフトヒット ランナー：1塁
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1番 名原 典彦 ショートゴロ 1アウト
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