銀シャリ橋本「大御所の2人がコンプラ違反の発言を…」忘れられない“番組ロケ”を告白

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。今回の放送では、お笑いコンビ・銀シャリ（鰻和弘さん、橋本直さん）が登場！ 本記事では、橋本さんが体験したロケ現場でのエピソードを語った模様をお届けします。

◆橋本「大阪のロケ現場で“ゾクゾク”」

れなち：他のタレントさんと収録しているときに「おお……」って感じるときはあります？

橋本：大阪の番組は多いですね。「こんな……コンプラ無視してええんか」っていう（笑）。まぁ大体カットされていますけど。

鰻：確かに、収録ならね。

れなち：今日のメッセージテーマが「ゾクゾクした話」なんですけど、そういうときって、やっぱりゾクゾクするものですか？

橋本：スタッフさんの動きが変わります。

れなち：そっちを見るんだ。

橋本：ここカットしとかなあかんやろなって。大阪の番組で、演者3人が笑うててスタッフさんや技術さんが何にも笑うてないときも。

れなち：それ何の番組なんですか（笑）？ すごく気になる。

橋本：あるロケです（笑）。僕が一番後輩で、大御所の2人がしゃべっているときに、どっちもコンプラ違反の発言を……（笑）。

れなち・鰻：ハハハ（笑）！

橋本：1人がコンプラ違反の発言をして、もう1人がコンプラ違反の言語でツッコミを入れていて。そのとき僕はもう「ここは使われへんやろうな……」と思って黙っています（笑）。

れなち：救えない（笑）。

鰻：絶対アカンわ。

れなち：「いま令和ですよ」って思いながら、でもしょうがないんですよね。

橋本：そうなんですよ。「令和ですよ」とか「アップデートしてください」っていうツッコミをするのもなと思うので。

れなち：それはそれで冷めちゃうし、先輩方も楽しそうだし。

橋本：おっしゃる通りです。もう楽しそうなんで。

れなち：難しいですよね。私は、お仕事させていただくほとんどの方が先輩ですが、銀シャリさんも結成20周年を迎えて今年から21年目になるとはいえ、やっぱり、上の方とのお仕事もたくさんあるじゃないですか。

橋本：そうですね。上が詰まっているというか、ご活躍されている方が多いので、後輩と一緒の仕事があまりないかもしれないですね。

鰻：うん。

れなち：そうなんですね。

橋本：この前も、羽鳥（慎一）アナと井森美幸さんと僕の3人で、タクシーに3人横並びで乗りながらロケをしました（笑）。

れなち：すごいメンツですね（笑）。そういうときってどうするんですか？

橋本：でも多分、僕のポジションにもっと若手の人がいたとしたら、井森さんも羽鳥さんも気を遣うと思うので。

れなち：あー、確かに。

橋本：それで、羽鳥さんも「めっちゃ楽しかった！」って言ってくださったので、そういうのがうれしいです。

れなち：お2人どちらがいても、お2人ともいても、ある意味、場を安定させてくれる感があると思います。

橋本：それありがたいですね。

鰻：ありがたいです。

＜番組概要＞

番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。

放送日時：毎週月～木曜 13:00～14:55

パーソナリティ：山崎怜奈

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/

番組公式X：@darehanaTFM