銀シャリ橋本「大御所の2人がコンプラ違反の発言を…」忘れられない“番組ロケ”を告白

◆橋本「大阪のロケ現場で“ゾクゾク”」
れなち：他のタレントさんと収録しているときに「おお……」って感じるときはあります？
橋本：大阪の番組は多いですね。「こんな……コンプラ無視してええんか」っていう（笑）。まぁ大体カットされていますけど。
鰻：確かに、収録ならね。
れなち：今日のメッセージテーマが「ゾクゾクした話」なんですけど、そういうときって、やっぱりゾクゾクするものですか？
橋本：スタッフさんの動きが変わります。
れなち：そっちを見るんだ。
橋本：ここカットしとかなあかんやろなって。大阪の番組で、演者3人が笑うててスタッフさんや技術さんが何にも笑うてないときも。
れなち：それ何の番組なんですか（笑）？ すごく気になる。
橋本：あるロケです（笑）。僕が一番後輩で、大御所の2人がしゃべっているときに、どっちもコンプラ違反の発言を……（笑）。
れなち・鰻：ハハハ（笑）！
橋本：1人がコンプラ違反の発言をして、もう1人がコンプラ違反の言語でツッコミを入れていて。そのとき僕はもう「ここは使われへんやろうな……」と思って黙っています（笑）。
れなち：救えない（笑）。
鰻：絶対アカンわ。
れなち：「いま令和ですよ」って思いながら、でもしょうがないんですよね。
橋本：そうなんですよ。「令和ですよ」とか「アップデートしてください」っていうツッコミをするのもなと思うので。
れなち：それはそれで冷めちゃうし、先輩方も楽しそうだし。
橋本：おっしゃる通りです。もう楽しそうなんで。
れなち：難しいですよね。私は、お仕事させていただくほとんどの方が先輩ですが、銀シャリさんも結成20周年を迎えて今年から21年目になるとはいえ、やっぱり、上の方とのお仕事もたくさんあるじゃないですか。
橋本：そうですね。上が詰まっているというか、ご活躍されている方が多いので、後輩と一緒の仕事があまりないかもしれないですね。
鰻：うん。
れなち：そうなんですね。
橋本：この前も、羽鳥（慎一）アナと井森美幸さんと僕の3人で、タクシーに3人横並びで乗りながらロケをしました（笑）。
れなち：すごいメンツですね（笑）。そういうときってどうするんですか？
橋本：でも多分、僕のポジションにもっと若手の人がいたとしたら、井森さんも羽鳥さんも気を遣うと思うので。
れなち：あー、確かに。
橋本：それで、羽鳥さんも「めっちゃ楽しかった！」って言ってくださったので、そういうのがうれしいです。
れなち：お2人どちらがいても、お2人ともいても、ある意味、場を安定させてくれる感があると思います。
橋本：それありがたいですね。
鰻：ありがたいです。
＜番組概要＞
番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。
放送日時：毎週月～木曜 13:00～14:55
パーソナリティ：山崎怜奈
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/
番組公式X：@darehanaTFM