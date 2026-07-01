日向坂46藤嶌果歩「私たちの青春！」子どもの頃に観ていた“平成ドラマ”にドハマり！髙橋未来虹も興味津々「私も観ちゃおうかな」

日向坂46の髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花、松尾桜が週替わりでパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30～11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。6月26日（金）の放送は、髙橋と藤嶌の2人が“平成ドラマ”について語り合っていました。藤嶌：私、最近「2026年 上半期お気に入り」っていう音楽プレイリストを作ったんです。先週の放送で「“匂い”で記憶が甦る」っていう話をしたと思うんですけど、音楽でも思い出すタイプなんですよね。髙橋：それはめっちゃ分かる！藤嶌：分かりますか！ 今年の上半期に「これを聴いたら、あのときの気持ちを思い出す」っていう曲をまとめて、2、3年後にまたこのプレイリストを聴くって決めているんです。髙橋：なるほどね！藤嶌：そうなんです。私事ではありますが（17枚目シングルで表題曲の）センターを務めさせていただいたり、気持ちの変化も大きかった上半期ではあったので、「これは多分、3年後に聴いたら面白いプレイリストになるぞ！」「このときの気持ちを思い出すぞ！」と思って作ってみました。髙橋：えらい！ 私も10代のときは、例えば「2022夏」とか「2022冬」でプレイリストを作っていたけど、もうやらなくなったなぁ。でも、今の話を聞いて「いいな」って思った。やっぱり、聴くと「この曲、あのドラマの主題歌だったな～」って面白いの。私も作ろうかな～。藤嶌：そうなんです！藤嶌：聞いてほしいのが、私最近、平成の名作ドラマを観ていて、すごく久し振りに「好きな人がいること」（フジテレビ系）を……。髙橋：あ～!! 懐かしい～！藤嶌：私たちの青春！ 月9を観たんですけど、それがあまりにも良すぎて！ ちょっとベタな感じとか「現実でこんなことないよ！」みたいなのをドカンとやってくるんですよ！ それがめちゃくちゃ良いんです！髙橋：そうそう！ キャ～！ ヤバい!!藤嶌：長男、次男、三男の性格も全然バラバラで。髙橋：当時は「誰派」ってあったよね！藤嶌：なりますよね～。優しい長男と、次男はめちゃめちゃツンデレ系、ツンツンしているんだけど、たまに助けてくれたりして。髙橋：そうなのよ！藤嶌：それで、三男はチャラチャラしているんですよね。だけど多分、自分のなかで孤独を抱えているんだろうなみたいなタイプで……。髙橋：そっか、平成ドラマにハマっちゃっているんだね。藤嶌：そうなんです、平成ドラマブームが来ていて。めちゃめちゃおすすめですよ。髙橋：いいこと聞いた、私も観ちゃおうかな～。でも、当時の記憶ってある？ 結構子どもじゃない？藤嶌：たしか小学2～3年生だったと思います。髙橋：そうだよね！ 私は小学5～6年生くらいだから記憶にあるけど。藤嶌：私はお姉ちゃんがいて、結構小さいときからそういうものに触れていたんです！＜番組概要＞番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！パーソナリティ：日向坂46（髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花、松尾桜）放送日時：毎週金曜 11:30～11:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/hitoiki/番組公式X：@hot_hitoiki46