Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架「他の現場でもすごく勘ぐってしまって、怖い！」ソロ新企画のドッキリに戦々恐々!?

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））の藤澤がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。6月29日（月）の放送では、同日に放送されたミセスがMCをつとめるTBS系のバラエティ番組「テレビ×ミセス」の裏話を披露。同番組では、7月18日（土）放送の「音楽の日2026」からTBSアナウンサーの安住紳一郎と江藤愛が参戦し、言葉のプロとミセスが激突する「大人しりとり」や、リズム感が試される新ゲーム「ぴったり“ヘイ！”ゲーム」でガチ対決を繰り広げたほか、名門・習志野高等学校の吹奏楽部やボクシング部を訪れる企画、スタジオライブなどが放送されました。今回のラジオ放送では、「テレビ×ミセス」で始動した藤澤のソロ新企画「イタズラ涼ちゃん」のドッキリ体験について、藤澤が本音を語りました。藤澤： 最近のMrs. GREEN APPLEのお知らせ！ 今日（6月29日）、「テレビ×ミセス」の放送がありました！「音楽の日2026」から安住（紳一郎）さんと、江藤（愛）さんが来てくださいました！ 楽しかった！ 新ゲームもやりました！

📣次回のお知らせ👀

6/29(月)よる8時55分から✨#音楽の日 とコラボ#安住紳一郎🎤 #江藤愛🎤登場！



🔥新企画🔥

ぴったり「ヘイ！」ゲームで奇跡が⁉️



🌟スター発掘×ミセス

🎺吹奏楽部の圧巻の美爆音に大興奮🤩



🪩ライブ×ミセス「ダンスホール」



来週をお楽しみに🍏#MrsGREENAPPLE#テレビミセス pic.twitter.com/F2q0QaSsDb

— TBS公式【テレビ×ミセス】❎毎週月曜よる9時放送📺 (@tbsTV_MGA) June 22, 2026そんな中で、新企画「イタズラ涼ちゃん」！ どういうことですか!? 私、ドッキリを仕掛けられました！ 音声さんに「個人で収録するものがあるから」と呼び出されたと思ったら、ダンゴムシを渡されました（笑）。びっくりしましたね！ この感じで1人で呼び出されたときにドッキリを仕掛けられるのだと思ったら、その収録以来、他の現場などでも1人でスタッフさんに呼び出されたときにすごく勘ぐってしまって、怖い（笑）！ また忘れたころにやられるのだろうなと思っています（笑）。でも楽しいですね、面白かった！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info