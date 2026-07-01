Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架「他の現場でもすごく勘ぐってしまって、怖い！」ソロ新企画のドッキリに戦々恐々!?

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））の藤澤がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。
6月29日（月）の放送では、同日に放送されたミセスがMCをつとめるTBS系のバラエティ番組「テレビ×ミセス」の裏話を披露。同番組では、7月18日（土）放送の「音楽の日2026」からTBSアナウンサーの安住紳一郎と江藤愛が参戦し、言葉のプロとミセスが激突する「大人しりとり」や、リズム感が試される新ゲーム「ぴったり“ヘイ！”ゲーム」でガチ対決を繰り広げたほか、名門・習志野高等学校の吹奏楽部やボクシング部を訪れる企画、スタジオライブなどが放送されました。
今回のラジオ放送では、「テレビ×ミセス」で始動した藤澤のソロ新企画「イタズラ涼ちゃん」のドッキリ体験について、藤澤が本音を語りました。
藤澤： 最近のMrs. GREEN APPLEのお知らせ！ 今日（6月29日）、「テレビ×ミセス」の放送がありました！「音楽の日2026」から安住（紳一郎）さんと、江藤（愛）さんが来てくださいました！ 楽しかった！ 新ゲームもやりました！
📣次回のお知らせ👀
6/29(月)よる8時55分から✨#音楽の日 とコラボ#安住紳一郎🎤 #江藤愛🎤登場！
🔥新企画🔥
ぴったり「ヘイ！」ゲームで奇跡が⁉️
🌟スター発掘×ミセス
🎺吹奏楽部の圧巻の美爆音に大興奮🤩
🪩ライブ×ミセス「ダンスホール」
来週をお楽しみに🍏#MrsGREENAPPLE#テレビミセス pic.twitter.com/F2q0QaSsDb
そんな中で、新企画「イタズラ涼ちゃん」！ どういうことですか!? 私、ドッキリを仕掛けられました！ 音声さんに「個人で収録するものがあるから」と呼び出されたと思ったら、ダンゴムシを渡されました（笑）。びっくりしましたね！ この感じで1人で呼び出されたときにドッキリを仕掛けられるのだと思ったら、その収録以来、他の現場などでも1人でスタッフさんに呼び出されたときにすごく勘ぐってしまって、怖い（笑）！ また忘れたころにやられるのだろうなと思っています（笑）。でも楽しいですね、面白かった！
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55
パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info