広島、ヤクルトに2点リードで後半戦へ

2回に互いに1点ずつ奪い合うも、3、4回にヤクルトが計3得点でリード。しかし、5回に広島が3得点、6回には打者一巡の猛攻で4得点を追加し逆転。ヤクルトも6回裏に2点を返したが、広島が8-6でリードしたまま6回を終えた。ヤクルト・オスナ2発、広島・小園豪快一発。

【スタメン】

ヤクルト: 1(中)岩田 幸宏 2(遊)長岡 秀樹 3(右)増田 珠 4(左)Ｄ・サンタナ 5(三)松下 歩叶 6(一)Ｊ・オスナ 7(捕)古賀 優大 8(二)武岡 龍世 9(投)松本 健吾

広島: 1(中)名原 典彦 2(二)菊池 涼介 3(左)Ｓ・ファビアン 4(三)坂倉 将吾 5(右)野間 峻祥 6(一)佐藤 啓介 7(捕)石原 貴規 8(遊)勝田 成 9(投)森下 暢仁

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