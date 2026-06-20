広島、ヤクルトに2点リードで後半戦へ

2回に互いに1点ずつ奪い合うも、3、4回にヤクルトが計3得点でリード。しかし、5回に広島が3得点、6回には打者一巡の猛攻で4得点を追加し逆転。ヤクルトも6回裏に2点を返したが、広島が8-6でリードしたまま6回を終えた。ヤクルト・オスナ2発、広島・小園豪快一発。

【スタメン】

ヤクルト: 1(中)岩田　幸宏 2(遊)長岡　秀樹 3(右)増田　珠 4(左)Ｄ・サンタナ 5(三)松下　歩叶 6(一)Ｊ・オスナ 7(捕)古賀　優大 8(二)武岡　龍世 9(投)松本　健吾

広島: 1(中)名原　典彦 2(二)菊池　涼介 3(左)Ｓ・ファビアン 4(三)坂倉　将吾 5(右)野間　峻祥 6(一)佐藤　啓介 7(捕)石原　貴規 8(遊)勝田　成 9(投)森下　暢仁

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 65 35 29 1 .547 -
1 阪神 65 35 29 1 .547 -
3 巨人 65 34 29 2 .540 0
4 DeNA 65 26 37 2 .413 8
5 広島 63 23 37 3 .383 10
6 中日 65 23 41 1 .359 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 67 41 24 2 .631 -
2 ソフトバンク 64 37 27 0 .578 3
3 オリックス 65 36 28 1 .562 4
4 日本ハム 68 38 30 0 .559 4
5 ロッテ 65 32 31 2 .508 8
6 楽天 65 23 41 1 .359 17