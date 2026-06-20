「自分たちで判断するしかないっていうのは、ホントに恐ろしい時代」お笑いコンビ・EXITの兼近大樹が、SNSによる情報漏洩問題について持論を語った――。

スタジオからは「やさしい～!」の声

11日に配信されたニュースチャンネル『ABEMA Prime(アベプラ)』では、内部情報の漏洩騒動が相次いでいるSNSアプリ「BeReal.」を特集。“ありのままの日常”をシェアするSNSとして、若者世代に大人気のアプリだが、「今の子たちは、これで人と人のつながりを作ってるんだなっていうのはわかる」としつつ、「上の世代から危機管理方法も教えられないんですよ。“それをやってたらこうなるよ”って言ってあげられない。自分たちで判断するしかないっていうのは、ホントに恐ろしい時代だなと思う」と危惧した。

「気をつけなきゃいけないのは、SNSにさらされるとかじゃなくて、それを悪用する人がまず第一に悪い。2番目に悪いのが、さらした人。その次に悪いのが、出しちゃった人」と主張した兼近は、「これを全員忘れてる気がする」と指摘。「最初に出しちゃった人って、ふざけて踊ってて財布を落としちゃった人なんです」と例え、悪用する人や、さらした人に対し、「“俺、関係ないよ。お前が落としたんでしょ?”て。こういうダセーやつらが多い。だから、こういうダルいのを止めてもらいたい」と呼びかけた。

また、SNS利用について、「僕は基本的にSNSは見てないし、やってない」と明かした兼近。唯一、インスタグラムだけは閲覧しているというが、「全然やらないですね。インスタも1日1回開くか開かないかぐらいで……」とあまり興味がない様子。さらに、1日1回チェックしている理由を、「相方が最近頑張ってるから。それを見てあげて、いいね! 押すだけ。しかも、相方の動画見てない(笑)。ただ、いいね! 押すために」と打ち明けると、スタジオからは、「やさしい～!」と声が上がっていた。