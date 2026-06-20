ニューヨーク嶋佐＆屋敷 そろって“40歳”に…時間の早さに驚き「30代が早すぎた」「次50代やん！」

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。今回の放送では、お笑いコンビ・ニューヨーク（嶋佐和也さん、屋敷裕政さん）が登場！ 本記事では、お2人が40歳を迎えた今のリアルな心境や、ニューヨークが若手だった頃と現在の若手芸人との違いについて語った模様をお届けします。

◆先輩芸人が語る“ニューヨークの魅力”

れなち：ニューヨークさんは、昨年が結成15周年だったということで……。

屋敷：あ、そうなんや？

嶋佐：確かに、15周年が去年くらいでしたね。

れなち：そこから、次は20周年が見えてきていますけど、お2人のなかでの“変化”っていうのもそんなにないですか？

屋敷：まぁ、そうっすね。20周年とか想像できんけど……どうなるんですかね。

れなち：私もいろんな芸人さんとお話させていただきますけど、ニューヨークさんは、なんだか構えている感じがないというか。先日、芸人の永野さんとお話したときも「ニューヨークはいいよね」って言ってました。

屋敷：ええ！ マジっすか。

嶋佐：うれしい！

れなち：「リラックスしている感じが、こっちも緊張しなくていいよね」って言っていまして。

屋敷：いやいや、永野さんのほうがだいぶ先輩やから（笑）。うれしいけど。

れなち：確かに、あまり相手を緊張させる感じがないというか。

屋敷：それはめっちゃうれしいっすね。

◆30代は早すぎた

屋敷：でも、20周年とか15周年とかより、俺ら40歳になったんですよ。そっちのほうが単純に「うわあ、2人とも40歳か……」って思いますよね。

嶋佐：あっという間ですよね。30代になるときは別に何も思わなかったですけど、40代はちょっと「あ、40歳か……」ってさすがに思う。

れなち：へえー。それをどこで一番感じますか？

嶋佐：「次50代やん！」って。

れなち：あ、そこ（笑）？

屋敷：そうそう。30代が早すぎたんで、40代も早いやんってなると、もう50代やんっていう感覚っす。ちょっと前倒しで自分の年齢を想像してまう。

れなち：今の10年が早かったから。

屋敷：そうなんすよ。

れなち：30代はどうでした？

屋敷：いろいろあったけど、一瞬でしたね。

嶋佐：ほぼ文句なしかな？

屋敷：嘘つけやお前（笑）！ 30代文句なし？

嶋佐：ほぼほぼ最高。

屋敷：あ、そう。でも、30代の半分以上は、家賃5万5,000円のところに住んでたんやで。

嶋佐：前半ね。

れなち：フフフ（笑）。

嶋佐：いやだから、「40代はどうしようかな？」って感じですよね。もうあっという間ですよ。

◆今の若手芸人は伸び伸びしている

れなち：40代になってくると、それこそ下の世代もめちゃめちゃ増えて、共演する人とかも……。

屋敷：確かに。それこそ「アメトーーク!」（テレビ朝日系）のような番組に呼ばれたときに、「俺、（出演者のなかで）上から2番目くらいちゃうか？」とか、「俺が一番上か」みたいになったときに、「今までと全然ちゃうやん」って思いますよね。

れなち：芸人さん界隈のなかで、自分たちが20代、30代だったときと、今の20代、30代って、やっぱりちょっと違うんですか？

屋敷：全然違う感じはしますね。

嶋佐：なんか違うね。なんつったらいいんだろう……。

屋敷：まぁ、単純にビビっていないというか。

れなち：あ、堂々とされている。

屋敷：俺らが若手の頃はやっぱり、兄さんばかりのところに出ていくときはビクビクしてましたよ。

嶋佐：ちょっと怖かった気がするな。

屋敷：だから、なんか（今の若手は）伸び伸びやっていて、楽しそうな感じが……。まぁ、俺らのときもそう思われていたかもしれないですけどね。

＜番組概要＞

番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。

放送日時：毎週月～木曜 13:00～14:55

パーソナリティ：山崎怜奈

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/

番組公式X：@darehanaTFM