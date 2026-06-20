ニューヨーク嶋佐＆屋敷 そろって“40歳”に…時間の早さに驚き「30代が早すぎた」「次50代やん！」

◆先輩芸人が語る“ニューヨークの魅力”
れなち：ニューヨークさんは、昨年が結成15周年だったということで……。
屋敷：あ、そうなんや？
嶋佐：確かに、15周年が去年くらいでしたね。
れなち：そこから、次は20周年が見えてきていますけど、お2人のなかでの“変化”っていうのもそんなにないですか？
屋敷：まぁ、そうっすね。20周年とか想像できんけど……どうなるんですかね。
れなち：私もいろんな芸人さんとお話させていただきますけど、ニューヨークさんは、なんだか構えている感じがないというか。先日、芸人の永野さんとお話したときも「ニューヨークはいいよね」って言ってました。
屋敷：ええ！ マジっすか。
嶋佐：うれしい！
れなち：「リラックスしている感じが、こっちも緊張しなくていいよね」って言っていまして。
屋敷：いやいや、永野さんのほうがだいぶ先輩やから（笑）。うれしいけど。
れなち：確かに、あまり相手を緊張させる感じがないというか。
屋敷：それはめっちゃうれしいっすね。
◆30代は早すぎた
屋敷：でも、20周年とか15周年とかより、俺ら40歳になったんですよ。そっちのほうが単純に「うわあ、2人とも40歳か……」って思いますよね。
嶋佐：あっという間ですよね。30代になるときは別に何も思わなかったですけど、40代はちょっと「あ、40歳か……」ってさすがに思う。
れなち：へえー。それをどこで一番感じますか？
嶋佐：「次50代やん！」って。
れなち：あ、そこ（笑）？
屋敷：そうそう。30代が早すぎたんで、40代も早いやんってなると、もう50代やんっていう感覚っす。ちょっと前倒しで自分の年齢を想像してまう。
れなち：今の10年が早かったから。
屋敷：そうなんすよ。
れなち：30代はどうでした？
屋敷：いろいろあったけど、一瞬でしたね。
嶋佐：ほぼ文句なしかな？
屋敷：嘘つけやお前（笑）！ 30代文句なし？
嶋佐：ほぼほぼ最高。
屋敷：あ、そう。でも、30代の半分以上は、家賃5万5,000円のところに住んでたんやで。
嶋佐：前半ね。
れなち：フフフ（笑）。
嶋佐：いやだから、「40代はどうしようかな？」って感じですよね。もうあっという間ですよ。
◆今の若手芸人は伸び伸びしている
れなち：40代になってくると、それこそ下の世代もめちゃめちゃ増えて、共演する人とかも……。
屋敷：確かに。それこそ「アメトーーク!」（テレビ朝日系）のような番組に呼ばれたときに、「俺、（出演者のなかで）上から2番目くらいちゃうか？」とか、「俺が一番上か」みたいになったときに、「今までと全然ちゃうやん」って思いますよね。
れなち：芸人さん界隈のなかで、自分たちが20代、30代だったときと、今の20代、30代って、やっぱりちょっと違うんですか？
屋敷：全然違う感じはしますね。
嶋佐：なんか違うね。なんつったらいいんだろう……。
屋敷：まぁ、単純にビビっていないというか。
れなち：あ、堂々とされている。
屋敷：俺らが若手の頃はやっぱり、兄さんばかりのところに出ていくときはビクビクしてましたよ。
嶋佐：ちょっと怖かった気がするな。
屋敷：だから、なんか（今の若手は）伸び伸びやっていて、楽しそうな感じが……。まぁ、俺らのときもそう思われていたかもしれないですけどね。
＜番組概要＞
番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。
放送日時：毎週月～木曜 13:00～14:55
パーソナリティ：山崎怜奈
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/
番組公式X：@darehanaTFM