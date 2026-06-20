鞘師里保「必死に頑張っていた青春時代の自分を思い出させてくれるような」SUPER★DRAGONの新曲を絶賛

鞘師里保がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「鞘師里保のライフアップ・チョイス supported by マイベスト」（毎週土曜9:30～9:55）。

6月のマンスリーゲストは、9人組進化系ミクスチャーユニット・SUPER★DRAGON（スーパードラゴン／通称：スパドラ）から飯島颯さんと伊藤壮吾さん。

6月6日（土）の放送では、7月15日（水）にリリースを控える両A面ニューシングル「Call Me Asap / NUMBER」などについて伺いました。

鞘師：SUPER★DRAGONは7月15日（水）にニューシングル「Call Me Asap / NUMBER」をリリースされます。こちらはどのようなシングルになっていますか？

飯島：「NUMBER」は、テレビアニメ「ダイヤのA actII-Second Season-」のエンディングテーマになっています。とても爽やかで、まさに“ど青春ソング”という雰囲気の楽曲です。ミュージックビデオもその世界観に寄り添った作品になっています。

もう一方の「Call Me Asap」は、また一味違ったテイストの楽曲に仕上がっており、どちらもすごく魅力あふれる両A面シングルになりました。

鞘師：「Call Me Asap」は6月8日に先行配信がスタートしており、テレビアニメ「神の雫」第2クールのオープニングテーマにも決定しています。「NUMBER」も現在配信中です。

伊藤：「NUMBER」は、特に歌詞を読み込んでいただくとアニメのストーリーと合わせてより深く楽しめる内容になっているので、ぜひそこを感じていただけたら嬉しいです。

鞘師：未来へ踏み出す、挑戦する気持ちを後押ししてくれるような歌詞ですね。大人の世代であっても、あの頃必死に頑張っていた青春時代の自分を思い出させてくれるような、素敵なサウンドだと感じました。今回のようなタイアップ作品では、アニメのストーリーと楽曲がリンクしていく感覚があると思います。普段の楽曲制作と比べて、心持ちやプロデュースの仕方に変化はありますか？

飯島：楽曲制作に関してはボーカルチームを中心に作ってもらっているのですが、今回は振付にも変化を取り入れています。サビの振付に野球のスイングをするようなモーションが入っているなど、普段のパフォーマンスとはまた違う部分で「ダイヤのA」（テレビアニメ）を感じられる要素が散りばめられています。アニメを知っているとより楽しめる振付になっているので、踊っていても非常に楽しいです。

また、パフォーマンス中に“フリータイム”のような自由なパートがあるのですが、そこで毎回僕がふざけて野球のキャッチャーの構えをして、誰かにバッターをやってもらうという遊びを仕掛けています。

鞘師：そうなのですね。

飯島：そこは、ぜひライブに足を運んで生で楽しんでいただきたいポイントです。

――2人のプライベートな素顔や、自身のキャッチコピーなどについて語る場面もありました。

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音声版「鞘師里保のライフアップ・チョイス」

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＜番組概要＞

番組名：鞘師里保のライフアップ・チョイス

放送日時：毎週土曜9:30～9:55

パーソナリティ：鞘師里保

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/choice/