「俺で試してみる?」――岡本夏美と沢村玲(ONE N' ONLY)がW主演を務めるMBSのドラマ『今から、親友やめようか。』が、25日25時59分からフジテレビの動画配信サービス・FODで独占見放題配信される(毎週木曜深夜最新話配信)。大学時代からの親友で職場の同僚でもある2人が、ある出来事をきっかけに“友情”と“恋愛”の狭間で揺れ動いていく。

「友情」と「恋愛」の狭間で揺れる2人

同作は、につやまにつこ氏による人気コミック『今から、親友やめようか。～腐れ縁同僚は甘い快楽で私を壊す～』を原作に、“親友”という特別な関係から一歩踏み出した男女が、「友情」と「恋愛」の狭間で揺れ動く姿を描く等身大ラブストーリー。

官能的でポップなTLの世界観と、関係性の変化を丁寧に描いたストーリーで好評を博した原作を、大人の純愛作品として実写ドラマ化する。

主人公・柴崎ひまりを演じるのは岡本夏美。モデルとして活動をスタートし、その後、ドラマや映画、舞台で幅広い役柄を演じてきた岡本が、本作では恋愛に不器用ながらも自分の本音と向き合おうとする女性像を体現する。

一方、ひまりの大学時代からの親友で、現在は職場の同僚でもある北条和巳を演じるのは、ダンス＆ボーカルグループ・ONE N' ONLYのメンバーとして活躍する沢村玲。音楽活動に加え、近年は俳優としても活躍の場を広げる沢村が、クールさの中に優しさを秘めた等身大の男性像を繊細に演じる。

親友なのに…一線を越えてしまう2人

物語の主人公は、PR会社で働く明るく真っ直ぐな27歳の女性・柴崎ひまり。歴代の彼氏と性生活の不一致で別れてきたことがトラウマになっていたひまりは、友人たちが次々に結婚していくことに焦りを感じていた。

そんなある日、ひまりは大学時代からの親友で、職場の同僚でもある北条和巳を飲みに誘い、いつものように愚痴をこぼす。長年恋人を作らず、焦る様子を見せない和巳だったが、相性のいい人と出会いたいと話すひまりに、突然「俺で試してみる?」と提案する。

これまでどこか一線を引いているように感じていた和巳の思わぬ行動に驚くひまり。親友なのに…と戸惑いながらも一線を越えてしまったことで、何でも言い合える仲だった2人の関係は次第に形を変えていく。

井内悠陽、古田愛理、黒木ひかりも出演

ひまりと和巳の会社の後輩・二瓶翔吾役には井内悠陽、ひまりの同僚・安藤莉子役には古田愛理、同じく同僚の寺本果役には黒木ひかりが出演する。

これまで何でも言い合える関係を築いてきたひまりと和巳。ある出来事をきっかけに2人の距離感は少しずつ変化し、“親友”という枠を超えたときに芽生える感情が描かれていく。

“友達以上、恋人未満”という曖昧な関係だからこそ生まれる葛藤やときめき、一歩踏み出すことで変わってしまう関係性。親友だからこそ言えた本音、親友のままでいようとした気持ち――矛盾した思いを抱えながら進んでいく2人の関係の行方に注目だ。

【編集部MEMO】

岡本夏美は、1998年7月1日生まれ、神奈川県出身。モデルとして活動をスタートし、俳優としてもドラマ、映画、舞台などに出演。瑞々しい存在感と自然体の演技で、青春作品から大人の恋愛ドラマまで幅広い役柄を演じている。



沢村玲

1997年1月2日生まれ、静岡県出身。ダンス＆ボーカルグループ・ONE N' ONLYのメンバーとして活動し、音楽活動に加えて俳優としても活躍の場を広げている。

(C)「今から、親友やめようか。」製作委員会・MBS