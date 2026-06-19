CHINTAIは6月27日～28日の2日間限定で、「18250日のじぶん♥宇宙(べや)ミュージアム」を渋谷スクランブルスクエア 12F「Scene12」で開催する。

本展は、原宿カルチャーをはじめとした多様なエンターテインメントコンテンツを手掛けるアソビシステムがプロデュース。CHINTAI 50周年特別企画として開催する。昭和・平成を象徴するアイテムや空間演出、個性豊かな住人キャストとの会話を通して、この50年で変わったもの・変わらず受け継がれているものを、見て・話して楽しく発見できる体験型イベントとなる。開催日時は6月27日～28日の11:00～20:00、入場料は無料。

変わったもの変わらないもの展

「変わったもの変わらないもの展」では、昭和・平成を振り返りながら、暮らしの中で変化したものと、50年前と変わらないものをパネルで紹介する。実物展示も行い、時代による生活の変化をリアルに体験できる。

変わったもの変わらないもの展

変わったもの変わらないもの展

「昭和部屋&平成部屋」を再現

「昭和部屋&平成部屋」では、昭和・平成という異なる時代の生活空間を、当時を象徴するアイテムとともに再現する。再現された部屋には、ステテコや腹巻姿をベースにKawaii要素を取り入れた"昭和おやじ"と、ルーズソックスやヒョウ柄、しっぽなど平成カルチャーを象徴するアイテムを身につけた"平成ギャル"が、それぞれの部屋の住人として登場する。住人からは当時の暮らしやアイテムにまつわる"あるある"エピソードを聞くことができ、その時代の空気感を感じられる演出となっている。

昭和部屋イメージ図

平成部屋イメージ図

『情報誌CHINTAI』バックナンバーを展示

『情報誌CHINTAI』のバックナンバーを活用したパネル展示を実施する。会場内にA1サイズ相当の壁面パネル(約5面)を設置し、誌面に残るティップスや豆知識を"追体験"できる企画を展開予定だ。