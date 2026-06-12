日本サッカー協会（JFA）は11日から28日まで、東京都渋谷のMIYASHITA PARK屋上で、日本代表を応援するリアルイベント『SAMURAI BLUE祭』を開催する。初日には元日本代表DF坪井慶介さんと、日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーであるJI BLUE（JO1とINIのメンバーからなる特別ユニット）が登場。青色の応援提灯を一斉に灯すスペシャルライトアップ点灯式を行った。

JI BLUEの河野純喜さんは、「ユニフォームを着ている方がチラホラいるなと。ワールドカップが近づいてきたなと。ワクワクしてきました」と、街中に日本代表ユニフォーム姿の人が増えていることを喜びつつ、サッカー経験者としても胸の高鳴りが大きくなっているとコメント。川西拓実さんは「僕たちは日本人なので、日本代表に優勝してもらいたいし、最高の景色を僕たちも見たいという自然な気持ちから応援したいと思う気持ちが生まれると思います」と呼びかけた。

また、アンバサダーの立場として、西洸人さんは「選手もたくさんいますし、歴史あるスポーツなので、詳しく知ろうとすると難しいことも出てくると思うので、知ることより、まず応援することの楽しさを体感してもらって、どんどんのめり込めば知識も増えると思うので、僕たちがそのきっかけになれればと思っています」と、自身を通してサッカーに関心を持ってもらえる人が増えることを願っている。

「SAMURAI BLUE祭」は、日本代表のパートナー企業9社（キリンホールディングス株式会社、アディダス ジャパン株式会社、株式会社クレディセゾン、KDDI株式会社、三井不動産株式会社、株式会社みずほフィナンシャルグループ、MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社、TOYO TIRE株式会社、アパホテル株式会社）が特別協力し、「祭」をコンセプトにイベントやブースを展開する。

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