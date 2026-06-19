AOKIが展開する「ORIHICA」は、脚をまっすぐ長く見せるシルエットが特徴の「ORIHICAフラミンゴPANTS」シリーズから、夏モデル「ORIHICAフラミンゴPANTS Airy」の新シルエットとしてワイドタイプを発売した。

同シリーズは、高めに設定されたウエストや膝の位置による美シルエットに加え、縦横に伸びる高いストレッチ性や、自宅の洗濯機で洗えるマシンウォッシャブル機能を備えている。夏モデルのAiryは、これらの機能性に加え、高通気性の素材を使用したさらっとした肌触りにより、暑い季節も涼しく快適に着用できる。

今季は従来のタックテーパードタイプに加え、トレンド感のあるワイドタイプがラインナップに加わった。タックテーパードタイプ(6,589円)は、さらりとした風合いの平織生地を使用し、センタープリーツによる脚長効果とフロントタックによる腰回りの体型カバーを叶える。フロントファスナーのないプルオンタイプで、ウエスト全体にゴムを入れることで履きやすさと動きやすさを追求している。

タックテーパードタイプ

新登場のワイドタイプ(8,789円)は、高通気性でドライタッチな麻調の合繊素材を使用し、接触冷感やUVカット、吸汗速乾などの豊富な機能を備えている。センタープレス部分は、ベルトループ下からピンタックをまっすぐ入れることで縦長ラインを強調し、脚長効果を演出。裾幅は身長を問わず着用しやすいバランスに設計されており、単品での使用はもちろん、共生地のブラウスとセットアップで着用することもできる。

ワイドタイプ

タックテーパードタイプ・ワイドタイプとともに、全店およびオンラインショップで販売している。