AOKIが展開する『ORIHICA』は、3月18日に千葉県習志野市にグランドオープンする「イオンモール津田沼South」の4階に、「ORIHICA イオンモール津田沼South店」を出店すると発表した。千葉県内には9店舗目の出店。ORIHICAの全国200店舗達成へ向け、重点出店地域である関東エリアのドミナント強化により、さらなるブランド認知とマーケットシェア拡大を図る。

「イオンモール津田沼South」は、「イオンスタイル津田沼South」を核店舗とし、ファッション・コスメ・飲食店・映画館・イベント会場など約50の専門店で構成される体験型商業施設としてグランドオープンする。隣接する「イオンモール津田沼North」とも連携し、これまで以上に地域の多様なニーズに応える施設として、若年層からファミリー層までさまざまな世代の来館が期待されている。

駅前一帯のお買い物エリアが拡大する中、今回の出店では幅広い世代へのビジネス・ビジカジ・オフィカジスタイルの提案を通じて、ORIHICAのさらなるブランド認知とマーケットシェアの拡大につなげるとしている。

同店舗では、「オリヒカブルー」 を基調とした優しいカラースキームと什器や壁面に曲線デザインを採用。懐かしさと新しさが融合した、幅広い年代に親しみやすい空間を演出する。ORIHICA標準店舗よりコンパクトな店舗ではあるものの、オンライン上の在庫で買い物ができ、倉庫から自宅へ届ける「ウェブオーダーシステム」を活用。持ち帰りニーズの高いジャケットやシャツ、小物類などの商品陳列スペースを十分に確保している。

ORIHICA イオンモール津田沼South店