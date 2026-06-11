引っ越したら近所へ挨拶に行く――そんな習慣が当たり前だった人にとって、新しい土地での人付き合いは意外な発見の連続かもしれません。

今回は、人気漫画「#田舎あるある」から、田舎から都会へやってきた主人公が驚いた出来事をご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

田舎あるあるクイズ「引っ越しの挨拶をしたら、隣人の第一声は?」

田舎から都会へ引っ越してきた主人公。お隣さんに挨拶をしようとインターホンを押し、「今日から隣に引っ越してきた山本です」と名乗ります。すると、お隣さんの反応は少し予想外のものでした。

さて、お隣さんの第一声は何だったのでしょうか?

① 「伺っております」

② 「玄関に置いておいてください」

③ 「それがなんでしょうか?」

・・・・・・・・・・・・・・

✅都会に引っ越して、お隣さんに挨拶へ。しかし帰ってきた反応は……こちら!

・・・・・・・・・・・・・・

※答えはこの記事の最後にあります。

田舎と都会で全然違う"距離感"

子どもの頃から慣れ親しんだ習慣ほど、「どこでも同じ」と思ってしまうものです。ところが、住む場所が変わると人との距離感や近所付き合いの考え方も大きく変わることがあります。

悪気があるわけではなくても、お互いの"普通"が違うと一瞬戸惑ってしまうもの。新生活では、そんな小さなカルチャーギャップに出会うことも少なくないのかもしれません。

▶なお、今回の答えは③ 「それがなんでしょうか?」 でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!