筋トレを続けていると、鏡を見る時間が少しずつ増えていくものです。「前より肩が大きくなったかも」「お腹が引き締まってきたかも」と、小さな変化がモチベーションになることも少なくありません。

今回は、人気漫画「#ジムに通えば」から、ジムあるあるエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

ジムに通えばクイズ「ジムから家に帰った主人公が気付いたことは?」

ジムの鏡を見ながら、「結構筋肉ついてきたな」とうれしそうな主人公。さらに腹筋を見て、「ほぼほぼ割れてる、もうちょいだ」と手応えを感じています。

ところが帰宅後、自宅の鏡で改めて体を確認すると、ジムで見たときとはまったく違う印象を受けたようです。

さて、主人公は自宅で何に気付いたのでしょうか?

① 腹筋が無くなっているように見えた

② 腹筋よりも姿勢の悪さが気になった

③ 三段腹を腹筋と勘違いしていただけだった

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✅ジムでは腹筋の成長にご満悦。家に帰ると……こちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

ジムの鏡が生む"腹筋マジック"

筋トレをしていると、少しの変化でもうれしく感じるものです。鏡を見るたびに「前より引き締まったかも」と思えれば、次のトレーニングの励みにもなります。

一方で、同じ自分でも場所や環境が変わると印象が違って見えることがあります。期待していた分だけ戸惑ってしまう――そんな経験も、筋トレを続けている人には意外と身近な“あるある”かもしれません。

▶なお、今回の答えは① 腹筋が無くなっているように見えた でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!