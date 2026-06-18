津田健次郎“55歳”を迎えて本音を吐露「芝居を始めた頃と何ら変わりがない」

声優・俳優の津田健次郎がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「津田健次郎 SPEA/KING」（毎週日曜 12:00～12:30）。声優として数々の人気アニメ作品、俳優としても話題のドラマ・映画に出演。今もっとも注目を集める才能・津田健次郎のパーソナルな一面が知れるレギュラーラジオ番組です。

6月14日（日）の放送では、6月11日に55歳の誕生日を迎えた津田が、現在の心境を語りました。

◆津田「55歳って結構ですよ？」

津田：55歳になりました！ ハハハ（笑）。子どもの頃とか中高生の頃って、50歳を超えたときの想像ってあまりしないじゃないですか。30歳くらいまでは、なんとなく「こうなるかな」と思ったりしましたけれども、55歳を迎えたというのは、本当に自分でもびっくりします。

55歳って結構ですよ（笑）？ 江戸時代だったら、もう亡くなっているレベルですから。でも、高校生や大学生、芝居を始めた頃と何ら変わりがないというか、びっくりするくらい変化していなくて、「55歳なんだ、大丈夫かな」ってすごく思います。

あと、どんどんボケがひどくなるというか、ボーッとしています。それでも生きてこられるんだなっていうのは、皆さんの勇気になるんじゃないかなと思いますけどね。

◆55歳の抱負は「引き算」

津田：抱負は、毎年だいたい「頑張ります」って言ってますね。これまで幸せなことにいろんなことをやらせていただいて、とても感謝していますし、これからもいろんな作品や役に出会い、それを通じて、いろんなスタッフさん、キャストさん、観客の皆さんとつながっていければ、すごくうれしいなと思います。

1つだけあるとすれば、わりと足し算（の考え方）でやってきたので、そろそろ引き算を覚えようかな。もう遅いくらいなんですけど（笑）。もしかしたら、全然引き算しないかもしれないですけど、意識はしていこうかなと思います。

そして、本当にたくさんの方から「誕生日おめでとう！」メッセージをいただきまして、ありがとうございます！ めちゃめちゃうれしいです。いつも「自分をお祝いしてくれていいんですか？ 僕ですよ？」みたいな気持ちになっちゃうんですけど、本当にありがとうございます。この応援に値するような仕事がたくさんできればいいなと思って頑張りますので、これからもよろしくお願いします！

＜番組概要＞

番組名：津田健次郎 SPEA/KING

放送日時：毎週日曜 12:00～12:30

パーソナリティ：津田健次郎

番組Webサイト：https://audee-membership.jp/tsuda-speaking/

番組公式X：@tsuda_speaking