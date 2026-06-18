







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間13日のシカゴ・ホワイトソックス戦で、先発の佐々木朗希投手が7失点を喫して敗戦投手になった。前回登板とは別人のような投球になってしまったが、デーブ・ロバーツ監督は深刻には捉えていないようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた、



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佐々木は同6日のロサンゼルス・エンゼルス戦では7回無失点、被安打2、四球2、10奪三振と素晴らしい投球を見せていた。一方、13日の試合は4.1回7失点、被安打7、四球3、4奪三振と打ち込まれている。











同メディアは「毎回完璧な投球を期待することはできないと思う。実際、彼はここまで本当に良い流れに乗っていたからね。こういう登板の後にどう立ち直るか――それは若い選手にとって非常に良い試練なんだ。だから私たちも、彼がどんな反応を見せるのかを見守っているところだよ」というロバーツ監督のコメントを紹介。



続けて、「佐々木は今後のキャリアの中で、好調な時期もあれば苦しい時期も経験するだろう。その浮き沈みにどう向き合い、乗り越えていくかが、最終的にどのような投手になれるかを決めることになる。もし今週末のボルティモア・オリオールズ戦で立て直すことができれば、前回登板はここまで続いていた好調な流れの中での、ほんの小さなつまずきに過ぎなかったと振り返られることになるだろう」と、次戦次第で捉え方も変わってくるのではと記している。





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