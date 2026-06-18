韓国発3ピースバンドwave to earth、新境地に挑む新アルバムリリース決定

韓国発のインディーロックバンド、wave to earthが、ニューアルバム『bad pieces』を8月7日にリリースすることを発表した。

キム・ダニエル、ジョン・チャ、ドン・キューから成る3ピースバンド、wave to earth。アルバムには新たな楽器とサウンドが導入され、実験的試みを満載。その制作過程において、各メンバーとバンドは自己発見を成し遂げた。「これまで以上にwave to earthの本質に近い音楽だと感じています」と、ボーカル兼ギター担当のキム・ダニエルは語る。「メンバーそれぞれが、自身の音楽性をバンドの中で発揮させるべきだと常に考えていました。そして時を経て、自然とこのような形になりました」。

ベースギターを担当するジョン・チャはこう語る。「自分たちの音楽を作り、そしてバンドに貢献するというビジョンは常にありました。各メンバーが提供する楽曲には、それぞれ独自の個性が宿っています」。

アルバムのタイトル『bad pieces』は、1969年のジョン・レノンとヨーコ・オノの”ベッド・イン”抗議活動の際に、背後に掲げられていた”Bed Peace”というフレーズにインスパイアされたもの。「ジョンとヨーコは、ベッドの中で平和な状態にあるのだと我々は感じました。人々がこのアルバムを聴いた時、その聴いている空間の中で、平和な状態にあるという感覚を味わってほしいのです」とキムは説明する。

アルバムから、ニューシングル「heaven and hell」が現在公開中。バンドいわく、この曲には子どもの無邪気さと純粋さを持ち続けて生きようとする葛藤が描かれているという。

wave to earthは、この秋、大規模なワールドツアーを開催する。Live Nation主催の”the pieces tour”は、9月4日にバンクーバーで開幕し、シカゴ、ボストン、ミネアポリス、シアトル、サンフランシスコ、アトランタ、オースティンなど北米21都市を巡る。ニューヨークの伝説的会場ラジオ・シティ・ミュージック・ホール、ロサンゼルスのグリーク・シアターでも開催される。更に11月には、バンコク、香港、シンガポール、東京などアジア各地でも開催予定。

＜リリース情報＞

wave to earth

ニューシングル「heaven and hell」

配信中

https://orcd.co/wavetoearth_heavenandhell

レーベル：WAVY

wave to earth

ニューアルバム『bad pieces』

2026年8月7日リリース

＜ライブ情報＞

wave to earth - the pieces tour / ウェーブ・トゥ・アース – ザ・ピーシズ・ツアー

2026年11月26日（木）開場 18:00 / 開演 19:00 BIGCAT

2026年11月27日（金）開場 18:00 / 開演 19:00 Zepp DiverCity (TOKYO)

問：LIVE NATION H.I.P. 03-3475-9999 / https://www.livenationhip.co.jp/

主催・招聘・企画・制作：LIVE NATION H.I.P.

後援：J-WAVE / FM802

協力：The Orchard Japan / ローソンチケット

wave to earth 来日公演特設サイト https://www.livenationhip.co.jp/all-events/wave-to-earth-tickets-ae1466845