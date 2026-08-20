フレッド・アゲインとのコラボで話題のUK発ロックバンドbby、最新シングルリリース

ロンドン発の5人組バンドbby（ベイビー）が、11月20日に2ndアルバム『２』をリリースすると発表。同時に、新曲「Ur Bedroom」をリリースした。

7月にリリースされた「Change」に続くニューシングル「Ur Bedroom」は、彼らの新たなチャプターの到来を告げる一曲。ニューアルバム『2』では、ギター主体のサウンドを、より本能的かつ予測不可能な領域へと推し進めていく様子が見えてくる。

新曲「Ur Bedroom」のリリースは、bbyにとって極めて重要なタイミングで行われた。彗星のごとく現れた彼らは、この1年間に急激に躍進を遂げ、ここ数週間に至っては世界的レベルで注目度が一気に高まっている。Spotifyの月間リスナー数は150万人を突破し、直近の1週間だけでアーティストとしてのストリーミング数は300万回を記録。英国、ヨーロッパ、北米の全域でファンが急速に拡大し続けている。

この勢いは、フレッド・アゲイン（Fred Again...）とラテン・マフィア（LATIN MAFIA）の最新ミックステープ『9 Months And 50 Hours』に、彼らが予期せぬ形で参加したことも影響している。フロントマンのベンジー（Benjy ）はフレッド・アゲインの弟でもあり、同プロジェクトで共作・共同プロデューサーを務め、ハイライト曲「Quiereme」でボーカルを担当。その驚くべき50時間にわたる制作過程は、YouTubeとのコラボにより連続生配信され、bbyが大きな注目を集めるきっかけを生み出した。リスナー数は750％以上、ストリーミング数は1,150％以上へと倍増。更にbbyは、独自のカラーを付け加えた「Quiereme」のハイエナジー・バージョン「Quiereme (bby Version)」を公表したばかり。エレクトロニック・トラックを、ギターがメインの独自サウンドへと変貌させ、ミュージックビデオでは紛れもない彼ららしさを発揮する。

またベンジーは、フレッド・アゲインとラテン・マフィアと共にメキシコシティのパラシオ・デ・ロス・デポルテスのステージに立ち、2万6000人のファンの前でこのプロジェクトのライブパフォーマンスを披露。このコラボレーションと型破りな制作過程の様子は、Rolling Stone、The FADER、Billboard、NME、Hypebeastなど多数のメディアで取り上げられている。

bbyはデビュー以来、Rolling Stone、NME、The FADER、Billboard、Pigeons & Planes、DIY、DUMMY、Zane Lowe、BBC Radio 1、SiriusXM Alt Nationといったメディアとプログラムから高く評価されてきた。All Points East、We Love Green、Pitchfork Paris、Boardmasters、Pukkelpop、Lowlands、TRNSMT、Y Not? Truckなどのフェスティバルに出演し、シングル「Kinky」や「hotline」はオルタナティブ及びAAAラジオ曲で注目を集めてきた。

そして今、bbyはニューアルバム『2』で次章を切り開く。2024年のデビューアルバム『1』に渦巻いていた生々しいエネルギーをさらに進化させ、当初から注目を集めてきた彼ららしさーー壮大なギターサウンド、迸るエネルギー、共同体精神、モッシュや熱狂を生み出すハイエナジーなライブパフォーマンスーーの全てをスケールアップさせネクストステージへと踏み出していく。

＜リリース情報＞

bby（ベイビー）

ニュー・シングル「Ur Bedroom」

配信中

https://ffm.to/urbedroom

レーベル：Glassnote Music LLC

bby（ベイビー）

ニュー・アルバム『2』

2026年11月20日リリース

https://ffm.to/2album

レーベル：Glassnote Music LLC

=収録曲=

Change

Shadows

Press

Pull Me Under

Numb

what if we can't get past this

Roll Me Up

Moonlight

wake me up to check if i'm asleep

Ur Bedroom

do you want it?

CPR