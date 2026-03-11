ニトリは2月下旬、「電動デスク(UP009)」(19,990円)を一部のニトリ店舗およびニトリネットで発売した。

近年、在宅ワークの定着や家庭内での学習時間の増加により、「長時間座りっぱなしを避けたい」「作業中にも立つ時間を取り入れたい」といった健康を意識した声が多く聞かれる。一方で、電動昇降デスクは価格面のハードルから購入を見送る人も多く、"興味はあるが手が届きにくい"という声が寄せられていたという。

こうした環境変化と利用者の声を踏まえ、同社は従来のラインアップに加え、より購入しやすい価格帯の電動昇降デスクを新たに発売した。カラーはホワイトウォッシュ、グレーウォッシュ、ミドルブラウンを用意する。

ニトリ史上最安値の電動昇降デスク

同商品は、ニトリ取り扱いの電動昇降デスクにおいて史上最安値(2026年2月時点)となる19,990円で販売する。「予算を抑えて電動昇降デスクを購入してみたい人」や「新生活に向けて購入したい人」でも手に取りやすい価格設定とした。

ボタンひとつでマイベストポジションに

高さは無段階調整で約70cm～115cmまで好みの高さにできる。シンプルなボタンで、簡単に高さの調整が可能。2つのメモリー機能があるので、よく使う高さを登録すればボタンひとつで調整ができる。

広々とした天板サイズ

在宅ワークでも広々とパソコンが置きやすい天板幅120cm。持ち帰りやすさも重視し、天板を3分割にした。購入した当日から、自宅ですぐに使用できる。

関連商品も展開

関連商品として、「電動昇降デスク(UP002)」(29,990円)や「電動昇降デスク(UP006 1260)」(37,990円 ※2026年4月6日までの期間限定価格)も取り揃える。用途やこだわりに合わせて選べるラインアップで、暮らしに合った一台を提案する。