リクスタは6月17日、「2026年上半期名字トレンドアクセスランキングベスト100」を発表した。同ランキングは、「名字由来net」Web・アプリの名字データベースから、政府調査系機関や電話帳データをもとに、実世帯の確認ができる名字を集計し、アクセス数の多い名字順に抽出したもの。集計期間は2025年12月1日～2026年5月31日。総検索数は248,134,534件。

「佐藤」が9回連続で1位

第1位は「佐藤(さとう)」さんで、「2018年上半期名字トレンドアクセスランキングベスト100」から今回で連続1位記録が9回となった。第2位は「田中(たなか)」さん、第3位は「伊藤(いとう)」さんで、トップ3の座を堅守している。

一方、4位以下には変動が見られた。昨年5位だった「佐々木(ささき)」さんが順位を上げて第4位に浮上し、入れ替わる形で「鈴木(すずき)」さんが第5位となった。また、昨年9位だった「上野(うえの)」さんは第8位へと順位を上げた。

オリンピック選手や著名人の名字がランクイン

第23位には、昨年から順位を上げた「三浦(みうら)」さんがランクインした。同姓の有名人として、フィギュアスケート選手「りくりゅう」ペアの三浦璃来さんがいる。2026年ミラノ・コルティナオリンピックで日本人初のペア競技金メダリストとなったことなどが話題となった。

このほか、今年のオリンピックに出場した選手には、第13位の「小林(こばやし)」さんに、スキージャンプ団体銅メダルの小林陵侑さん、第15位の「坂本(さかもと)」さんには、フィギュアスケート女子銀メダルの坂本花織さんがいる。

第27位には「松本(まつもと)」さんがランクインした。3月からツアーを敢行し、5月31日に活動を終了したことが話題となった嵐のメンバー松本潤さんがいる。第80位には大野智さんの名字である「大野(おおの)」さんもランクインしている。

全国人数1,000人未満の珍しい名字も

今回のベスト100では、第52位の「乙茂内(おともない)」さん、第85位の「開發(かいはつ)」さん、第89位の「七五三掛(しめかけ)」さんの3つの名字が、全国人数およそ1,000人未満の珍しい名字としてランクインした。

月間ランキングでは、2026年1月に今回のランキング内でも珍しい名字である「乙茂内」さんがトップ3にランクインしている。昨年、プロデューサーを務めたガールズグループ「HANA」とともに紅白歌合戦に出場した「ちゃんみな」さん(本名・乙茂内美奈さん)などの影響が考えられる。全国人数はおよそ70人で、最多は岩手県のおよそ50人(約71%)となる。