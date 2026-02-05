リクスタは2月4日、「2026年ユーザーが選んだベスト・オブ・名字」を発表した。投票期間は2025年12月23日～2026年1月20日、「2025年名字年間総合トレンドランキングベスト100」の上位30位に入った名字を対象に、ユーザー投票で行われた。

「なりたい名字」TOP3

「なれるとしたらどの名字になりたいか? (憧れるか?)」を投票してもらったところ、第1位に選ばれたのは「七五三掛(しめかけ)」さんだった。一昨年発表の「2024年ユーザーが選んだベスト・オブ・名字」で第1位に輝いた名字だ。今回の投票対象名字の中では、全国人数がおよそ320人と珍しい名字である。その為か、「珍しいから」「聞いたことがない」等の評価が特に多く見られた。「七五三掛」さんは茨城県に多くみられる。

第2位は、昨年より1つ順位をあげた「加藤(かとう)」さん。投票理由として、築城の名手として知られる戦国武将「加藤 清正(かとう きよまさ)」の名字であるという意見が複数見受けられた。過去の「ベスト・オブ・名字」においても「清正公」を理由とした意見が多く挙がっており、非常に魅力的で人気のある武将という事が分かる。

第3位は「長谷川(はせがわ)」さん。「三文字の名字にあこがれる」等のコメントがあがっていた。また、同様の意見は第4位にランクインした「佐々木(ささき)」さんにも見られた。

偉人・有名人と同じ名字が支持される傾向

過去発表のランキングと同様に、本ランキングでも好きな偉人や有名人と同じ名字である事を理由とした投票が多く見られた。歴史人物としては、第3位「長谷川」さんに、「鬼平犯科帳」でも有名な「長谷川 平蔵(はせがわ へいぞう)」。第6位「前田(まえだ)」さんは、戦国武将の前田家に関する声が多く「前田 利家(まえだ としいえ)」や「前田 慶次(まえだ けいじ)」の名前があがった。

現代の有名人としては、第7位「三浦(みうら)」さんに、元プロ野球選手・監督の「三浦 大輔(みうら だいすけ)」さん。またベスト20には入らなかったが、「阿部(あべ)」さんに俳優の「阿部 サダヲ(あべ さだを)」さん等の名前があがった。他、「あこがれの選手の名字だから」といった投票もいくつか入っていた。

複数挙がった意見としては「好きな有名人・偉人の名字だから」を始め、「名字の読みや字面がかっこいい」、「自分の名字であるから」といった声が過去ランキングと同様に見られた。その他、特徴的なコメントとしては第5位「佐藤(さとう)」さんに、「多いから」「最大勢力」等、「佐藤」という名字が日本一多い名字であるという点に注目した意見がみられた。