第一アイペット損害保険は2026年5月19日、ペットの名前について調査の結果を発表した。調査は2025年4月1日～2026年3月31日の期間の新規契約のうち、0歳の犬・猫・うさぎ・インコ・ハムスター・チンチラ・デグー・トカゲ・フェレット・モルモット・モモンガ・ハリネズミ・リスを対象に行われた。

ペットの名前ランキング

犬・猫名前ランキング

総合名前ランキング

犬・猫の総合名前ランキングでは犬・猫ともに「むぎ」が1位となり、犬は6年連続で首位に、猫は昨年の3位からの返り咲きとなった。

犬については、また、昨年4位だった「モカ」が3位に順位を上げた。猫は、昨年1位の「ラテ」と2位の「ルナ」は、今年は同率2位に。また、昨年は圏外だった「うに」が2年ぶりにランクイン。

性別名前ランキング

犬の性別ランキングでは、男の子は「レオ」が不動の人気を維持する結果に。加えて、昨年8位だった「そら」が5位に上昇。女の子では、「むぎ」が昨年に続き1位となったほか、昨年4位だった「モカ」が2位にランクアップした。

猫の性別ランキングでも、男の子は「レオ」が1位を維持。女の子では「ルナ」が1位を堅持したほか、昨年8位だった「ラテ」が順位を上げ、5位に「ベル」と同率でランクインした。

飼育者年代別名前ランキング

犬の飼育者年代別ランキングでは、20代から50代の飼育者で「むぎ」が1位となり、幅広い年代に人気であることがうかがえる。一方で、60代では1位が「ココ」、3位に「もも」がランクインするなど、年代による好みの違いが見られた。

猫の飼育者年代別ランキングでも、多くの年代で「むぎ」が1位を獲得したが、30代では「きなこ」が1位に。また、20代で「うに」「おもち」がランクインしている点も他の年代とは異なる特徴的な結果となった。

種別名前ランキング

犬種別のランキングでは、トイ・プードル以外の種別で「むぎ」が1位を譲る結果となり、種別ごとに人気の名前が分かれた。柴犬は「こむぎ」「あずき」など全てひらがなの名前が占める結果に。

猫種別のランキングでも、種別ごとの違いが見られ、なかでもミヌエットでは総合ランキングでトップ10圏外だった「ノア」がランクイン。

エキゾチックアニマルの名前ランキング

うさぎ・インコ・ハムスター・チンチラ・デグー・トカゲ・フェレット・モルモット・モモンガ・ハリネズミ・リスの全11種類を対象としたエキゾチックアニマルのランキングでは、ハムスター、リス、モルモットの3種で「おもち」が首位を独占。

一方で、デグーの「チョコ」、チンチラの「しらたま」「トトロ」やモモンガの「もん」「みるく」といった、種別ごとの個性が表れる結果も。