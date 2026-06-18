西武鉄道は、西武球場前駅(狭山線・山口線)のリニューアルに着手すると発表した。所沢エリアの沿線価値向上を推進する取組みの一環として、スポーツ・レジャー施設が集積する西武園エリアのさらなる魅力向上を図る。今年度から工事に着手し、2030年3月の完了をめざす。

西武球場前駅リニューアル後イメージ

西武球場前駅は埼玉県所沢市上山口に所在し、ベルーナドームや西武園ゆうえんちなど周辺施設の玄関口となっている。西武グループは所沢エリアを「ベッドタウン」から「暮らす・働く・学ぶ・遊ぶ」の4要素がそろった「リビングタウン」へ進化させる取組みを進めており、施設間の回遊性を高める拠点として同駅を位置づける。

今回のリニューアルで、駅舎と改札付近の屋根(上屋)、多目的トイレを建て替え、一般用トイレを改修する。改札内空間の美装化も行い、ベルーナドームでの野球・ライブ観戦や、西武園ゆうえんちをはじめとする周辺レジャー施設への期待感を高める空間演出を施す。

デザインコンセプトは「Swing」とした。狭山丘陵の風、野球の応援で盛り上がる熱気や歓声、人々の感情の揺らぎを表現するとともに、安心感のある空間を創出するという。駅前広場からコンコースにかけて、風の流れや揺らぎをイメージした大屋根を設け、自然と人の流れが調和する開放的な空間を形成する。工事開始日や工事に伴う駅施設の移設などについては決まり次第、発表するとしている。