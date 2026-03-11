西武鉄道は10日、山口線「レオライナー」新型車両「L00系(れおけい)」のメディア向け車両撮影会を実施した。L00系は2025～2027年度に全3編成を導入し、山口線の全車両を更新予定。埼玉西武ライオンズをイメージしたデザインの第1編成は3月27日から運行開始する。

同社の山口線(西武球場前～多摩湖間)は1985年に新交通システムとして開業以来、8500系(通称「レオライナー」)を使用してきた。L00系は8500系の代替として、約40年ぶりに導入する新型車両となる。山口線の3駅を象徴する頭文字の「L」(西武球場前駅は「Lions」、西武園ゆうえんち駅は「Leisure」、多摩湖駅は「Lake」)と、山口線沿線の可能性が無限大であることを示す「00(∞)」を組み合わせて「L00系」とし、車両と路線の愛称である「レオライナー」にちなんで、車両形式の読み方を「れおけい」とした。

製作会社は三菱重工。アルミ合金製車体の4両編成(TC1-M1-M2-TC2)で、列車編成長は34m。連結面間長さ8,500mm(車体長さ8,100mm)、車体幅2,420mm、最大高さ3,340mm。自重は先頭車(TC1・TC2)10.2トン、中間車(M1)10.5トン・(M2)10.4トン。設計最高速度60km/h、加速度3.5km/h/s、減速度(常用最大)3.5km/h/s・(非常)5.0km/h/sとのこと。







L00系の第1編成は埼玉西武ライオンズをイメージした車両デザイン。車体側面にレオのマークを大きく配置した

編成ごとに異なる車両デザインを施すとしており、第1編成はベルーナドームを本拠地とする埼玉西武ライオンズをイメージ。先頭車両(L11・L41)の車体側面にライオンズ公式マスコット・レオのマークを大きく配置し、中間車両(L21・L31)も「Lions」のロゴをダイナミックにあしらった。内装もライオンズをイメージした配色を採用している。

既存の8500系はクロスシート主体の座席配置だったが、L00系はロングシート主体の座席配置に変更。最大乗車人員を約10%向上(1編成あたり8500系は396人、L00系は436人)させ、ベルーナドームや西武園ゆうえんちといった大規模レジャー施設への輸送力強化を図る。乗車定員については1編成あたり144人(先頭車両は座席12人・立席20人の計32人、中間車両は座席16人・立席24人の計40人)とされている。L00系の座席はセミハイバック・バケットシートを採用。横揺れに対するホールド感を高めたという。

優先席は各車両に2席ずつ設置。先頭車両の最前部に「kids SEAT(キッズシート)」を設け、大人1名・こども1名が着席できる座席幅とすることで、前面窓からの眺望を親子で楽しめるようにした。中間車両にショーケースも設置し、さまざまな展示を通して「ベルーナドームや西武園ゆうえんちに向かうワクワク感を高める車内演出」を行う。車いす・ベビーカー利用者向けのフリースペースも全車両に設けている。

大人1名・こども1名が着席できる座席幅に

「レオライナー」新型車両L00系の運転台

モニター画面を正面に2画面配置している

乗降ドアは開口幅を拡大し、混雑時でも乗降りしやすくしたほか、ガラス窓を大きくして眺望性と開放感を高めた。ドア上のLCD表示器は1車両あたり2カ所設置し、多彩な情報提供で車内サービス向上を図る。リアルタイムに映像を確認できる通信式防犯カメラは1車両あたり2カ所設置。車内照明および車体前面・側面の行先表示器はLED化された。車外の各ドア付近に、乗降時の安全を確認するための車側カメラを設置している。

車側カメラの映像は運転席上部の3連モニターに映し出される。車両情報管理装置(A-MVCS)の導入により、モニター画面を正面に2画面設置した先進的かつ使いやすい運転台となっており、速度計などの機能に加え、運転支援・保守支援機能も備えたモニターで運行をサポートするという。事故や列車運行への妨害行為など発生した際の状況確認・原因究明を目的として、ドライブレコーダーも搭載。列車運行中の前方・後方映像を記録する。

台車は衝撃緩衝装置を備えたボギー台車(MHI方式)により、横方向の揺れが少ないマイルドで優しい乗り心地を実現するほか、信頼性とメンテナンス性も向上。集電装置は軽量化に加え、ばね構造も見直し、すり板の長寿命化とメンテナンス性の向上を図った。主電動機は三相かご形誘導電動機(110kW)、制御装置は2レベル電圧型VVVF制御方式(1C2M制御方式)。オイルフリースクロール式の電動空気圧縮機により、騒音・振動も低減するとしている。