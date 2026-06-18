BACON(べーこん)は7月10日～26日、ペンギンと金魚をテーマにした合同写真展＆イラスト物販展「ペンぎょ展 2026」を、東京・浅草橋のギャラリー「TODAYS GALLERY STUDIO.」で開催する。

同展は、軽やかに海を泳ぐペンギンと、ゆったり優雅な金魚という対照的な2つの生きものをモチーフに、涼やかさと癒しを届ける作品展。計36組のクリエイターが出展する。

会場では、SNSで人気の「しのだこうき(@kokishnd)」によるペンギンの写真や、「中津原勇気(@goldfish_yuki)」が初披露する多彩な金魚の新作を展示する。「くわぺん(@98pen)」「るるなっく(@ruru79)」による新作展示も登場する。

物販コーナーには、初出展の9組を含むクリエイターが集結。「エラクロ屋(@erakuro.kingyo)」のアクアリウム作品や、「ガラス工房 Frozen Ocean(@frozenocean_ruriko)」のガラス細工など、ここでしか購入できない限定グッズを多数販売する。

グッズ：ガラス工房 Frozen Ocean

SNSフォロワー数14万人を超える「おぞね(@aika.ozone)」の書籍「都会でペェペェ！虚無かわいいアデリーペンギン」(1,320円)を会場限定で販売。購入者を対象に抽選で計6名にサイン本が当たる特別企画も実施する。

館内には、水族館の人気生き物をランキング形式で紹介する特別映像を上映する特設スペースも用意する。

来場者特典として、先着数量限定で「西村はる(@papagazyo)」描き下ろしのオリジナルポストカードを配布。館内はすべて撮影が可能で、会場の様子を撮影して指定ハッシュタグとともにInstagramやX(旧Twitter)へ投稿し、画面を受付に提示して公式SNSをフォローした人を対象に、1日10組限定で「地球堂はんこ(@chikyuudouhanko)」描き下ろしの限定ステッカーをプレゼントする。

東京展の入場料は700円(3歳以下無料)で、月曜休館(7月20日の祝日は開館)。

8月1日～16日には、名古屋ギャラリーでの巡回展も決定している。