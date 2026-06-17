阪神、打線爆発で楽天に9点差の快勝
先発投手：阪神の大竹耕太郎が6回0失点の好投（3安打5奪三振）、楽天の前田健太は5回2失点で敗戦投手 得点経過： 2回裏：阪神が2点を追加 6回裏：阪神が2点を追加 7回裏：阪神が2点を追加 注目選手：阪神の大山悠輔が1本塁打、3打点の活躍、阪神の福島圭音が2打点の活躍、阪神の中野拓夢が2得点の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|巨人
|64
|34
|28
|2
|.548
|-
|2
|ヤクルト
|64
|34
|29
|1
|.540
|0
|3
|阪神
|63
|33
|29
|1
|.532
|1
|4
|DeNA
|64
|26
|36
|2
|.419
|8
|5
|広島
|62
|23
|36
|3
|.390
|9
|6
|中日
|64
|22
|41
|1
|.349
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|66
|41
|23
|2
|.641
|-
|2
|ソフトバンク
|63
|37
|26
|0
|.587
|3
|3
|オリックス
|64
|35
|28
|1
|.556
|5
|4
|日本ハム
|67
|37
|30
|0
|.552
|5
|5
|ロッテ
|64
|31
|31
|2
|.500
|9
|6
|楽天
|63
|23
|39
|1
|.371
|17