阪神、打線爆発で楽天に9点差の快勝

先発投手：阪神の大竹耕太郎が6回0失点の好投（3安打5奪三振）、楽天の前田健太は5回2失点で敗戦投手 得点経過： 2回裏：阪神が2点を追加 6回裏：阪神が2点を追加 7回裏：阪神が2点を追加 注目選手：阪神の大山悠輔が1本塁打、3打点の活躍、阪神の福島圭音が2打点の活躍、阪神の中野拓夢が2得点の活躍。

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