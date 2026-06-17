阪神、打線爆発で楽天に9点差の快勝

先発投手：阪神の大竹耕太郎が6回0失点の好投（3安打5奪三振）、楽天の前田健太は5回2失点で敗戦投手 得点経過： 2回裏：阪神が2点を追加 6回裏：阪神が2点を追加 7回裏：阪神が2点を追加 注目選手：阪神の大山悠輔が1本塁打、3打点の活躍、阪神の福島圭音が2打点の活躍、阪神の中野拓夢が2得点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 巨人 64 34 28 2 .548 -
2 ヤクルト 64 34 29 1 .540 0
3 阪神 63 33 29 1 .532 1
4 DeNA 64 26 36 2 .419 8
5 広島 62 23 36 3 .390 9
6 中日 64 22 41 1 .349 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 66 41 23 2 .641 -
2 ソフトバンク 63 37 26 0 .587 3
3 オリックス 64 35 28 1 .556 5
4 日本ハム 67 37 30 0 .552 5
5 ロッテ 64 31 31 2 .500 9
6 楽天 63 23 39 1 .371 17