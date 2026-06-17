阪神、楽天に4点リードで後半戦へ

阪神が2回裏に2点、6回裏に2点を追加し、楽天を突き放す。大山悠輔の1号3ランと髙寺望夢のタイムリーが打線を牽引。0-4で迎える7回、楽天は反撃なるか。

【スタメン】

阪神: 1(左)福島　圭音 2(二)中野　拓夢 3(右)森下　翔太 4(三)佐藤　輝明 5(一)大山　悠輔 6(中)髙寺　望夢 7(捕)坂本　誠志郎 8(遊)熊谷　敬宥 9(投)大竹　耕太郎

楽天: 1(三)平良　竜哉 2(右)佐藤　直樹 3(中)辰己　涼介 4(左)Ｃ・マッカスカー 5(二)黒川　史陽 6(一)浅村　栄斗 7(遊)村林　一輝 8(捕)石原　彪 9(投)前田　健太

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 巨人 64 34 28 2 .548 -
2 ヤクルト 64 34 29 1 .540 0
3 阪神 63 33 29 1 .532 1
4 DeNA 64 26 36 2 .419 8
5 広島 62 23 36 3 .390 9
6 中日 64 22 41 1 .349 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 66 41 23 2 .641 -
2 ソフトバンク 63 37 26 0 .587 3
3 オリックス 64 35 28 1 .556 5
4 日本ハム 67 37 30 0 .552 5
5 ロッテ 64 31 31 2 .500 9
6 楽天 63 23 39 1 .371 17