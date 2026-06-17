阪神、楽天に4点リードで後半戦へ
阪神が2回裏に2点、6回裏に2点を追加し、楽天を突き放す。大山悠輔の1号3ランと髙寺望夢のタイムリーが打線を牽引。0-4で迎える7回、楽天は反撃なるか。
【スタメン】
阪神: 1(左)福島 圭音 2(二)中野 拓夢 3(右)森下 翔太 4(三)佐藤 輝明 5(一)大山 悠輔 6(中)髙寺 望夢 7(捕)坂本 誠志郎 8(遊)熊谷 敬宥 9(投)大竹 耕太郎
楽天: 1(三)平良 竜哉 2(右)佐藤 直樹 3(中)辰己 涼介 4(左)Ｃ・マッカスカー 5(二)黒川 史陽 6(一)浅村 栄斗 7(遊)村林 一輝 8(捕)石原 彪 9(投)前田 健太
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「阪神タイガース」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|巨人
|64
|34
|28
|2
|.548
|-
|2
|ヤクルト
|64
|34
|29
|1
|.540
|0
|3
|阪神
|63
|33
|29
|1
|.532
|1
|4
|DeNA
|64
|26
|36
|2
|.419
|8
|5
|広島
|62
|23
|36
|3
|.390
|9
|6
|中日
|64
|22
|41
|1
|.349
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|66
|41
|23
|2
|.641
|-
|2
|ソフトバンク
|63
|37
|26
|0
|.587
|3
|3
|オリックス
|64
|35
|28
|1
|.556
|5
|4
|日本ハム
|67
|37
|30
|0
|.552
|5
|5
|ロッテ
|64
|31
|31
|2
|.500
|9
|6
|楽天
|63
|23
|39
|1
|.371
|17